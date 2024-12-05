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體育

38歲紐亞生涯首被逐 10人拜仁德盃16強負藥廠

【明報專訊】德國盃16強昨演強強對碰，由20奪冠軍的拜仁慕尼黑主場迎戰衛冕的利華古遜，結果拜仁首席中鋒哈利卡尼養傷免戰，加上門將紐亞職業生涯第首領紅下以0：1吞敗，賽後這名38歲德籍門將向球迷致歉，同時令卡尼少了一個打破無冕生涯的機會。

卡尼在上仗德甲鬥多蒙特時傷出，昨仗未列大軍，拜仁主帥高柏尼改以逼和「蜂兵」的入球功臣穆斯亞拿掛帥。上半場17分鐘出現改變戰局一幕，拜仁門將紐亞棄關於禁區外撞跌敵軍翼衛謝利美費林邦，球證隨即向這名19年職業生涯未嘗被逐的門將拔紅，拜仁遂以丹尼爾佩列斯把關，這名以色列球員雖臨危受命化解對手不少攻勢，惟戰至下半場69分鐘，後備入替僅8分鐘的利華古遜翼鋒尼敦迪拿頂入開紀錄，最終「藥廠」憑這入球作客以1：0淘汰拜仁晉8強，使職業生涯未嘗奪冠的卡尼只餘德甲及歐聯爭逐。紐亞賽後向球迷道歉說：「這張紅牌對比賽來說是決定性的，我已向球隊及球迷道歉，我仍希望對手當時身處越位位置，但我錯了，而且必須接受。」

米蘭大勝薩斯索羅闖意盃8強

另外，意大利盃16強同日先演兩場，AC米蘭在主場以6：1大勝薩斯索羅，將偕同於主場大勝蒙沙4：0的博洛尼亞晉級8強，至於意甲一哥拿玻里明晨將征戰拉素，爭逐8強席位。

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