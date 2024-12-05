雲佬首領李斯特城即勝 3：1退韋斯咸 華迪士哥送見面禮

開賽僅2分鐘，37歲老將射手占美華迪即為上任不足一周的雲尼斯達萊送上「見面禮」，突破越位單刀破網，加上艾簡奴斯及達卡於下半場各建一功，主場3：1擊敗完場前由中鋒富克洛破蛋的韋斯咸，取得近5場英超首勝兼結束三連敗，賽後14戰13分，同日水晶宮作客以1：0挫葉士域治，賽後分別得12分和9分。

梳爾操練觸傷發文稱沮喪

連同之前出任曼聯看守領隊，雲佬近5場領軍4勝1和不敗。華迪於2015年曾連續11場英超入球，打破雲佬效力曼聯時創下的連續10場英超入球紀錄。這名李城新帥賽前笑稱：「我和華迪之間有很大問題，因為他打破了我的紀錄！9年後和他合作感覺很特別，將會是一段很好的故事。」他賽後亦讚揚這名老將走位及射術依舊出色。雲佬提及離開曼聯雖然難過，但意外地事後收到眾多球會招手，又透露曾跟曼聯現任主帥魯賓艾摩廉交談，內容獲益良多。

至於曼聯今晨作客阿仙奴前，證實復出不久的勞基梳爾在操練再次受傷，據報要養傷數周。這名29歲左閘隨即網上發文，對再度受傷感非常沮喪。至於13戰20分的熱刺，將於明晨作客少兩分的般尼茅夫，射手蘇蘭基有機會病癒復出倒戈。