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體育

中銀港網賽添6猛將 錦織圭首參戰 黃澤林冀單雙打各最少贏1場

【明報專訊】一連8日舉行的男子職業網球巡迴賽（ATP）250級「中銀香港網球公開賽」，將於本月29日至明年1月5日假維多利亞公園網球場上演，賽會昨公布更多球手陣容，包括世界排名第17的意大利籍好手梅薩迪及首度參賽的日籍好手錦織圭。將再次主場出擊的黃澤林（Coleman）表示今屆目標是希望單打、雙打賽事均能至少取得1場勝仗。

3名世界排名前20球手加入戰團

除了早前公布有衛冕男單冠軍的俄籍名將羅比夫、19歲國家隊新星商竣程、另一國手布雲朝克特及港隊一哥黃澤林外，大會昨宣布另外6名世界頂尖球星將加入戰團，包括3名世界排名前20的梅薩迪、俄將卡查洛夫、法籍星將費爾斯，以及首度參賽的英籍球手諾利、加拿大籍球手沙普華路夫和日籍名將錦織圭。

黃澤林返西班牙備戰 盼今季打入前百

繼去年後再將以外卡身分角逐港網賽的黃澤林，表示希望今屆單打、雙打賽事上均能至少取得1場勝仗。現時世界排名170的Coleman稱，稍後將先回到西班牙的拿度網球學校備戰，與來自德國和比利時的世界前30名球手集訓，本月底才返港參賽。

被問及剛結束首年職業賽季的感受，20歲的Coleman認為需要時間適應，「因為整年比賽強度很大，並且參加了很多比賽，包括1000分巡迴賽及大滿貫，所以感到有些疲憊，需要在中間休息以保持狀態，但也是一個體驗」。他又透露與其他頂尖球手的技術差距只是很小，「其實他們厲害的地方是可以保持穩定，如10分滿分，我會對今年自己的表現給予6至7分」。對於未來目標，Coleman稱今季將嘗試打入世界排名前100，以及能達成出戰4項大滿貫。

門票方面，首日進行的資格賽將開放予公眾人士免費入場，其餘日子的門票售價由港幣270元至1610元；位於主場館外的網球同樂區亦歡迎市民免費進場。公眾門票現於網上售票平台 www.tickets.tennishk.org/atp250-2025發售，為響應環保，賽事不設實體門票。

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