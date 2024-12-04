理文爭亞冠2零的突破 末戰迎淡賓尼 賀蘭特：銀牌挫傑志士氣增

理文vs.淡濱尼流浪 旺角大球場 晚上20：00開賽 票價：$150/60（港台電視32台直播）

上季港超冠軍理文今屆G組面對泰國的曼谷聯、越南的南定FC及新加坡球隊淡濱尼流浪，首5戰皆敗入2球失13球敬陪末席，提早兩輪出局無緣16強，為免成為自亞洲足協2002年亞冠盃改制，以及2004年首辦亞協盃以來，首支香港球隊在亞洲盃賽分組賽「捧蛋」，最後一仗主場對淡濱尼流浪必須搶分。

身兼港足助教的理文新帥賀蘭特，在重返理文後首仗在亞冠2領軍作客0：3負南定，不過上周六在高級組銀牌4強以2：1勇挫宿敵傑志晉身決賽。

首循環作客反負後曾昭達離任

兩隊上次在10月初交手，理文憑後衛李毅凱早段先開紀錄，惟其後連失3球，作客反負1：3，翌日隨即宣布時任主帥曾昭達離任。賀蘭特昨在賽前記招說，相對擔憂今仗能否取勝，更重要是做好準備，「足球是拼搏和跑動的遊戲，任何球員在球場上都要盡力，不能被人說你不努力。在銀牌4強擊敗傑志後，我認為球隊現在士氣很好」。

保利臣：新教練帶來新能量

同場出席的荷蘭籍中場保利臣表示，新教練為球員帶來所需的新能量，令球隊更有奮鬥精神，「我們要取得分數，不希望零分作結。上季球隊在本地聯賽不敗，今季初卻遇困難，當常處於舒適區時是很容易遇到困境，所以需要新想法，新教練來到後球員都想表現更好」。

另一港超球隊東方在E組同樣已提早出局，球隊正於日本備戰最後一仗在明午4時作客對日職前列分子廣島三箭。