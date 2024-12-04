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2024年12月4日星期三
仙魔戰爆發 艾摩廉冀麾下掌控戰局 阿仙奴回勇 阿迪達讚沙卡持續進步如C朗
利物浦強勢襲紐卡素 史諾為沙拿離隊風波降溫
保夫蘇醒可與人交談 費倫天拿答謝球迷支持
馬刺名帥普波域治中風後復健理想 有望季內復出領軍
埃及星將港壁賽晉級 明轉戰愛丁堡玻璃場爭闖4強
體壇快訊：港足東亞外門票今開售
電視精選
理文爭亞冠2零的突破 末戰迎淡賓尼 賀蘭特：銀牌挫傑志士氣增
港隊混團世盃僅負瑞典 次名出線首入8強
橫濱挫中岸三連捷 神戶大變陣首嘗敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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