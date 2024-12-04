體壇快訊：港足東亞外門票今開售

陳梓銘世青賽1米板得第4

港隊日前派出2男2女於巴西里約熱內盧出戰跳水世青賽，其中15歲的陳梓銘在女子1米板（14-15歲組）以初賽第6名晉級決賽後，最終完成3組動作後共取317.2分，以第4名佳績完成，與獎牌僅一步之遙。她及後在女子3米板（14-15歲組）則在決賽以第7名完成。

狄柏度掛拍戰挫佐高域

36歲阿根廷籍名將狄柏度日前於家鄉舉行的表演賽以直落兩盤擊敗塞爾維亞籍前「世一」佐高域後正式退役，結束17年職業網球手生涯。這名世界排名最高位列第3的星將曾在2009年的美國公開賽以21歲之齡封王，惟近年飽受傷患困擾已甚少參賽。

奧干提前離阿爾派

2024年度世界一級方程式（F1）賽季將於本周末於阿聯酋的阿布扎比站煞科，其中阿爾派車隊日前宣布，將於季尾約滿後離隊的法國籍車手奧干已提前在上仗的卡塔爾站完成告別戰，並將由下季取代其位置的澳洲籍車手積杜漢提前頂上。