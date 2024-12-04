利物浦強勢襲紐卡素 史諾為沙拿離隊風波降溫

沙拿願續短約 不滿會方冷待功臣

開季至今已在13場英超貢獻11個入球及7次助攻的沙拿，無疑是利物浦得以高踞榜首的頭號功臣，而他上仗賽後聲言「將是最後一次對曼城」也令紅軍球迷進一步擔心其續約進度。據英媒報道，沙拿雖願意與利物浦再續一年短約，但他亦對會方對待功臣的態度感到非常不滿。而紅軍主帥史諾在明晨領軍征戰紐卡素前頻被問及對方情况，則表明自己不是負責談合約的人，並開玩笑道：「可能是沙拿預知曼城因違反115項財政規例，而想要暫別英超吧！」

另一方面，國際職業足球員協會公布男女子最佳11人候選名單，其中去屆歐聯冠軍皇家馬德里共有8名球員入選，而一代球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）同樣榜上有名，但今季狀態炙手可熱的沙拿則榜上無名。

森林訪頹勢曼城 紐奴難放鬆

比起鬥志昂揚的紅軍眾將，最近表現一蹶不振，各項賽事已錄得1和6負共7場不勝的曼城，就回師主場硬撼在聯賽榜僅落後他們1分、以22分位列第6的諾定咸森林。異軍突起的森林，今季作客6仗只曾落敗1次，惟主帥紐奴賽前表明即使對手正陷低潮，仍不可掉以輕心，「別忘記曼城是上屆英超冠軍，擁有一班極高質素球員及一名世界級領隊。對他們而言，要扭轉目前頹勢，只不過是時間問題」。