利物浦強勢襲紐卡素 史諾為沙拿離隊風波降溫

【明報專訊】利物浦剛在上輪英超爭冠戰擊敗宿敵曼城，在聯賽榜領放9分下，明晨乘勇作客出戰表現飄忽、近兩戰不勝的「喜鵲」紐卡素。近期現續約風波的「紅軍」球星穆罕默德沙拿成為賽前焦點，對此主帥史諾僅開玩笑稱對方或因預知曼城將因違反財政規例被罰而要暫別英超。
沙拿願續短約 不滿會方冷待功臣
開季至今已在13場英超貢獻11個入球及7次助攻的沙拿，無疑是利物浦得以高踞榜首的頭號功臣，而他上仗賽後聲言「將是最後一次對曼城」也令紅軍球迷進一步擔心其續約進度。據英媒報道，沙拿雖願意與利物浦再續一年短約，但他亦對會方對待功臣的態度感到非常不滿。而紅軍主帥史諾在明晨領軍征戰紐卡素前頻被問及對方情况，則表明自己不是負責談合約的人，並開玩笑道：「可能是沙拿預知曼城因違反115項財政規例，而想要暫別英超吧！」
另一方面，國際職業足球員協會公布男女子最佳11人候選名單，其中去屆歐聯冠軍皇家馬德里共有8名球員入選，而一代球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）同樣榜上有名，但今季狀態炙手可熱的沙拿則榜上無名。
森林訪頹勢曼城 紐奴難放鬆
比起鬥志昂揚的紅軍眾將，最近表現一蹶不振，各項賽事已錄得1和6負共7場不勝的曼城，就回師主場硬撼在聯賽榜僅落後他們1分、以22分位列第6的諾定咸森林。異軍突起的森林，今季作客6仗只曾落敗1次，惟主帥紐奴賽前表明即使對手正陷低潮，仍不可掉以輕心，「別忘記曼城是上屆英超冠軍，擁有一班極高質素球員及一名世界級領隊。對他們而言，要扭轉目前頹勢，只不過是時間問題」。