仙魔戰爆發 艾摩廉冀麾下掌控戰局 阿仙奴回勇 阿迪達讚沙卡持續進步如C朗

39歲葡萄牙籍少帥魯賓艾摩廉上月接掌曼聯，雖在首場領軍的英超作客僅以1：1言和「升班馬」葉士域治，但及後在歐霸主場3：2擊敗挪威的波杜基林特後，再於日前聯賽主場4：0大勝愛華頓，除了隊長般奴費南迪斯復勇，一對翼鋒拉舒福特及阿密特迪亞路亦表現突出，領銜球隊以兩連勝姿態明晨征戰阿仙奴。

紅魔兩員停賽 約路傷癒待地標

艾摩廉在賽前記者會表示：「上仗4球大勝愛華頓是個好開始，但一場比賽不能代表一切，這仗大戰阿仙奴正是一個好好的考驗。我期望麾下可在未來的賽事繼續進步，並嘗試掌控戰局，重拾強隊風格。」被問及紅魔球迷高歌歡迎他，艾摩廉則笑言感到榮幸，但希望球迷把關注集中放在球員身上，「因他們才是場上爭勝的人」。

曼聯今仗將有後衛利辛度馬天尼斯及中場明奈因累積黃牌滿額停賽，但艾摩廉證實今夏加盟的19歲法籍中堅利尼約路有機會在此仗傷癒復出，上演正式賽事「地標」戰。他又透露上仗疑傷出的般奴已無礙可候命。

阿仙奴方面，主帥阿迪達賽前證實球隊只有守將賓韋特及富安健洋兩員傷兵篤定避戰，上輪聯賽大勝韋斯咸疑傷出的後衛加比爾馬加希斯及卡拉科利均無大礙，連同早前亦曾有傷在身的中場湯馬士柏迪及米基爾馬連奴齊齊出席了賽前操練，「他們全部都渴望上陣，但我會謹慎作出決定」。「兵工廠」近期在隊長馬田奧迪加特復出後戰績回勇，且翼鋒布卡約沙卡近3場更攻入3球及交出4次助攻，阿迪達稱讚對方每年都在進步，就像基斯坦奴朗拿度（C朗）年輕時一樣踢出令人難以置信的表現。

英足盃第3圈再演仙魔戰

另外，英格蘭足總盃昨完成第3圈抽籤，阿仙奴碰巧將在主場再遇曼聯。至於愛華頓則抽中面對由前曼聯名帥費格遜兒子達倫費格遜領軍的英甲球隊彼德堡，而「拖肥」陣中39歲老將艾舒利楊格亦有望與效力彼德堡的18歲兒子泰拿楊格同場交鋒。至於唯一殺入此階段的第5級別非聯賽球隊譚禾夫，將在主場惡鬥熱刺。其餘主要賽事包括利物浦主場對英乙的阿克寧頓；曼城迎戰由曼聯名宿碧咸、史高斯及傑斯等投資的英乙隊沙福特城；車路士則在主場面對同為英乙的摩甘比。