與梶原大暉亦敵亦友 陳浩源感激對方推動求進

料未來梶原與韓籍新星壟斷冠軍

輪椅羽毛球壇昔日由韓籍老將金正俊獨大，陳浩源緊隨，到東京殘奧被梶原大暉奪金打破局面，更近3年不敗。39歲的陳浩源與年輕16歲、現年23歲的梶原歷來交手22次，戰績4勝18負，近年世界排名亦屈居對方排第2，「梶原的優勢不只年輕，還有天分高和生活作息規律，球場上總是能將練習內容打出來，一點都不會出錯。他在車禍前是棒球手，所以動作很靈活」。若無梶原是否更大機會爭金，Daniel笑言「世上無咁多如果」，但會感激對方，「無他我不會有如此進步，正因為要追趕他的水平，迫使我在這年紀都要進步，否則我可能覺得這個水平就夠，不用再練咁多」。

陳浩源透露與這名「世一」關係很好，仍有保持聯繫，「球場上是對手，但關係更似是朋友。梶原早前短訊我，話無了我比賽好悶，叫我返來再和他打」。Daniel退役後，預計輪椅羽毛球男單未來一段時間都會由梶原與韓籍新星于秀榮壟斷冠軍，「金正俊年紀漸大下，重心將會轉移雙打。亞洲球手有全職運動員機制，訓練量比歐洲球手高好多，而且輪椅羽毛球好講求耐力，歐洲球手往往都是輸這方面」。