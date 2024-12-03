陳浩源退役創業 冀當同路人指南針 浸大支持配套做老闆 聘SEN學生助就業

文：余瑋、圖：馮凱鍵

巴黎殘奧後回港數個月，陳浩源日程相當充實，他透露退役後累計參與了學校講座等過百場活動，「排期可排到明年5月，不過我都想到不同地方分享未來會做的事」。Daniel正就讀浸大體育及康樂管理文學士，因出戰兩屆殘奧而仍未畢業。他透露為退役後轉型，3年前東京殘奧後已萌生開公司念頭，籌備近一年，在浸大共融創業比賽成立初創企業，獲提供辦公室等配套支援，「希望殘疾人士不只是就業，而是可以創業，想做個成功示範。這間公司主要為SEN及殘疾人士提供技能培訓及就業機會，讓他們接軌社會」。為此他聘請了兩名SEN學生以兼職及freelance形式參與行政和設計工作。

盼有長期會址恆常辦傷健活動

公司名為「Kompass」，陳浩源解釋取自指南針英文Compass，用K取代首個字母C呼應公司標語「You are your key keeper」，「公司標誌有把鎖匙，意指每人都可以是其人生開鎖人。我希望成立這公司做到SEN或殘疾人士的指南針，帶領他們找到人生鎖匙」。公司首個活動於上月初在浸大舉辦「Lost & Found傷健迷宮」，讓參與的40名浸大學生體驗四肢限制，模擬殘疾人士日常困難，如失去部分肢體打羽毛球、穿衣及綁鞋帶，「對象是主流學生，之後還會有課程提升SEN學生動力和自信」。

陳浩源在2008年交通意外前從事行銷，成為殘疾運動員後不時出席演講，又曾跟拍檔合辦香港地壺傷健協會。他回想意外後身邊人曾籲勿做輪椅羽毛球運動員，「話因為無人做到不會成功，應嘗試打輪椅劍擊，但我就是要做屬於自己的事，先有如今的我，先有這公司。大家會諗幫殘疾人士的教育一定是慈善性質，能否賺錢或持續營運，我想做到出來」。這名2019年香港十大傑青笑言做老闆比運動員訓練辛苦，「很多事要親力親為，這盤生意賣理念要花更多時間解釋。我有野心，希望公司5年內有長期會址可恆常辦活動，合作對象除教育界，將來可延伸到政府及商業機構，以至爭取到內地辦活動」。

低於五成機會復出戰全運

雖已告別國際賽，陳浩源透露與香港體育學院仍有合約，現每周5天回體院練習，「我有掛念比賽的刺激和緊張感，但決定了就不會回頭。退役後身心放鬆很多，同時多了時間陪家人」。他待明年底約滿體院後，可投放更多時間在事業，並計劃未來3年完成學士課程，唯一擔心離開體院及浸大後，失去恒常做運動的地方而變胖，「我好介意會肥，不敢想像自己若肥了兩至3個碼，給人覺得運動員退役後是這樣」。他早前照磁力共振發現椎間盤突出情况轉差，在明年底粵港澳全運會「復出」也稱低於50%，「輪椅羽毛球項目暫定在澳門舉行，若最終改在香港舉辦，的確有好大誘因，因為我從未在港打過任何國際賽或公開賽。但我要有殘奧時8、9成水準先有機會爭金牌，而且要早半年開始準備，還要視乎腰部情况」。