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體育

體壇快訊：14歲蔡保恒品勢賽無緣獎牌

【明報專訊】世界跆拳道品勢錦標賽昨於紅磡體育館續演，韓國隊收穫5金2銀1銅成是日焦點，港隊亦派出14位選手出戰個人和團體組別共8項，首戰世界賽的14歲小將蔡保恒出戰男子公認品勢少年個人組8強，但其表現分僅差0.1分下未能晉級，無緣獎牌，而張樂晴、羅子晴及伍家澄同樣在女子公認品勢少年團體組別以8強作結。

港乒混團世盃兩連捷

港隊昨於四川成都的國際乒聯（ITTF）混合團體世界盃第2場分組賽面對加拿大隊，黃鎮廷／杜凱琹及吳詠琳在混雙及女單項目同直落3局獲勝，其後林兆恒雖在男單以局數1：2告負，但李凱敏／黃凱彤在女雙以一局 11：2助港隊奠勝，在15局8勝賽制下以總局數8：2大勝取分組兩連捷。

法球手游樂會網賽稱王

香港中華游樂會全港網球公開賽前日落幕，男單由特別來港比賽的法籍球手Arthur Weber在決賽以盤數2：0擊敗港將吳奇龍稱王；梁以行和劉駿軒亦奪男雙冠軍。另一港將伍曼瑩除聯同梁筠彤在女雙封后，也橫掃女單及混雙，成為賽事「三料冠軍」。

傅家俊前教練基夫斯離世

英籍世界一哥特林普昨在英國桌球錦標賽決賽，雖一度被同胞名將鶴健士追至落後局數8：9，但這名35歲球手憑最後一局打出82：43以局數10：8奪冠，隔13年再在英錦賽揚威。而前世界冠軍基夫斯昨在家鄉威爾斯與世長辭，享年77歲，他過去曾成為港將傅家俊教練，兒子郭偉恩現時亦是香港隊總教練。

韋斯塔本揚威卡塔爾站

世界一級方程式（F1）賽車昨於卡塔爾舉行本賽季尾二一站，雖意外頻生曾三度引發安全車，但紅牛車隊、賽前已達成車手冠軍四連霸的韋斯塔本仍不受影響，終以6.031秒的優勢率先衝線。另宣布季尾離開沙巴車隊的中國籍車手周冠宇，獲第8名下終為車隊及自己取今季首分，而下周日晚上演的阿布扎比站將是本季收官戰。

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