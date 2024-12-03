港壁開戰 6港將無緣次圈 劉子均何子樂梁子軒同反負

港隊一哥劉子均昨在男單首圈以局數1：3不敵15號種子的埃及籍球手尤素夫伊巴謙，繼上月中於ACE馬來西亞盃後再次交手告負。世界排名第42的劉子均賽後表示，未能在次局完全發揮出預期表現，惟對於縮小與排名前列對手距離感高興，「我之前也特意到埃及練習一段時間，我覺得經歷這些體驗後真的感覺到進步」；港隊一姐何子樂在女單首圈同樣局數1：3敗予蘇格蘭籍的麗莎艾肯提早下馬。

另一港隊男將梁子軒在首圈迎戰頭號種子「世一」的埃及籍名將阿里法拉格，激戰42分鐘後亦以局數1：3反負。世界排名第49的梁子軒透露在第3、4局時體能下降，但認為表現與賽前預期相符，「阿里法拉格是整個比賽中最有天賦的球手，他的打法能啟發自己」。他又提到自己心態比以往成熟，「以前比較懶散，但自從大學畢業及組織家庭後，時間管理有所改善」。

15歲小將鄧凱琳首參賽視學習

以替補身分首參賽的15歲港隊小將鄧凱琳，也在女單首圈以局數0：3被6號種子的英籍好手佐治娜甘迺迪淘汰。鄧凱琳賽後稱，這場比賽能學習到對手的速度，「她的速度比我平時一起練習的球手更快」；師姐李嘉兒及湯芷穎在首圈同樣直落3局，分別不敵同來自埃及的艾娜拉比及姍娜伊巴謙。

男、女子組頭號種子的埃及籍名將阿里法拉格及舒雅賓妮分途取勝晉次圈下，前者今晚7時對法國籍球手馬蘇蒂；舒雅賓妮則在今午12時硬碰日籍好手渡邊里美。