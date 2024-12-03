利物浦輕取曼城 領先優勢擴至9分 沙拿傳射得手 哥帥遭揶揄「明早被炒」

曼城開季後主力傷兵不斷，10月尾在英格蘭聯賽盃被熱刺淘汰後更急轉直下，此役賽前各賽事已錄得1和5負，出征如日方中的利物浦自然被看淡，而「紅軍」中堅華基爾雲迪積克於11分鐘的頭槌攻門中柱彈出已敲響警鐘，結果1分鐘後即輸反擊，當時穆罕默德沙拿右路傳中予紅軍隊友加普近門打開紀錄。

曼城跌落第5 各賽事7仗1和6負

下半場接戰至76分鐘，曼城後衛在後場連番犯錯，終被紅軍鋒將路易斯迪亞斯截獲皮球殺入禁區，但遭敵軍門將史提芬奧迪加絆跌獲判極刑，由沙拿操刀破網，而隨着曼城中場奇雲迪布尼在前場搶甩雲迪積克腳下球單刀射門但被紅軍門將基利靴沒收，曼城終吞兩蛋而回，賽後續得23分，被領先兩分的阿仙奴、車路士和同分的白禮頓趕過跌落第5。

曼城主帥哥迪奧拿正處執教生涯低谷，此仗比賽期間更被紅軍球迷高唱「明早被炒」，他回應道：「這並非我預期的事情，或者我值得被革職。當你勝出時便會笑，輸波則被人取笑，這是必須接受的。但我是務實的，此刻並不沮喪。當我覺力有不逮時便會和會方傾談。生活總不是完美的，事實是球隊已不像以往般強大。」

沙拿暗示離隊 「或最後一次迎曼城」

紅軍領隊史諾則為分別在歐聯和英超連挫皇家馬德里及曼城而高興，並相信麾下的表現已接近完美，但沙拿賽後透露「這或是我最後一次在晏菲路球場迎戰曼城。我很享受這場比賽的每一分每一秒，感覺像家」，疑暗示仍未獲續約的他有機會明夏離隊。

此外，曼聯前晚主場以4：0大勝愛華頓後，新帥魯賓艾摩廉歸功前看守領隊「雲佬」雲尼斯達萊，並提及獲對方提攜的右翼衛阿密特迪亞路對球隊助力很大。另英超明晨「開快車」先演兩場下游搶分戰，依次是尾二葉士域治對尾四水晶宮，以及第16位李斯特城對第14位韋斯咸，而尾場焦點是日前入主李城的雲佬「地標」領軍。