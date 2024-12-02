張家朗江旻憓加冕年終世一 港首兩劍手登頂 張：16歲打全職至今終做到

FIE於烏茲別克舉行年度會議暨頒獎禮，其中男花的張家朗及女重的江旻憓分別成為所屬劍種的年終「世一」而獲頒獎項，亦是港隊史上首次有兩名劍手同年獲得此殊榮，而此前只有江旻憓曾在2018／19年度取得這成就。

今年首度成為年終「世一」的張家朗表示：「要在賽季完結時保持世界第一並非易事，有時整季打得好好都未必做到。由16歲打全職至今終於做到，真的很高興。衷心多謝各位幫助和支持我嘅人。」

港男隊重劍青年世盃與決賽緣慳

另外，在亞洲國際博覽館舉行的重劍青年組世界盃香港站昨日煞科，由高映川、袁諾文、徐家煥及黃至晧組成的港男隊，於主場首擊的16強先以45：19大勝澳洲隊後，再於8強以45：39力克中華台北隊，但戰至4強終以38：45不敵哈薩克隊，與決賽緣慳一面。而最終國家隊在決賽以45：44險勝哈薩克封王。

至於由吳海諦、方心、黎曉瞳及陳海琳組成的港女隊，則在16強以45：38淘汰中華台北隊後，於8強以35：45不敵世界第3的法國隊止步；而最終冠軍由美國隊在決賽以45：29擊敗國家隊奪得。