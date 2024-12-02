張家朗江旻憓加冕年終世一 港首兩劍手登頂 張：16歲打全職至今終做到

【明報專訊】國際劍聯（FIE）前晚於烏茲別克舉行2023／24年度頒獎禮，港隊星將張家朗及江旻憓獲男子花劍及女子重劍個人年終世界第一頭銜。首獲殊榮的張家朗笑言要成為年終「世一」非易事，「衷心多謝各位幫助和支持我嘅人」。
FIE於烏茲別克舉行年度會議暨頒獎禮，其中男花的張家朗及女重的江旻憓分別成為所屬劍種的年終「世一」而獲頒獎項，亦是港隊史上首次有兩名劍手同年獲得此殊榮，而此前只有江旻憓曾在2018／19年度取得這成就。
今年首度成為年終「世一」的張家朗表示：「要在賽季完結時保持世界第一並非易事，有時整季打得好好都未必做到。由16歲打全職至今終於做到，真的很高興。衷心多謝各位幫助和支持我嘅人。」
港男隊重劍青年世盃與決賽緣慳
另外，在亞洲國際博覽館舉行的重劍青年組世界盃香港站昨日煞科，由高映川、袁諾文、徐家煥及黃至晧組成的港男隊，於主場首擊的16強先以45：19大勝澳洲隊後，再於8強以45：39力克中華台北隊，但戰至4強終以38：45不敵哈薩克隊，與決賽緣慳一面。而最終國家隊在決賽以45：44險勝哈薩克封王。
至於由吳海諦、方心、黎曉瞳及陳海琳組成的港女隊，則在16強以45：38淘汰中華台北隊後，於8強以35：45不敵世界第3的法國隊止步；而最終冠軍由美國隊在決賽以45：29擊敗國家隊奪得。