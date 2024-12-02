6港將主場戰港壁賽 15歲鄧凱琳獲外卡 簡舒亞妮高入名人堂

賽會昨為各個參賽球手舉行歡迎晚會，職業壁球協會（PSA）亦藉同場頒發「名人堂」獎項予兩名分別是男、女子傳奇球手的簡舒亞及妮高，55歲簡舒亞早於2001年宣布掛拍，他過去曾約有10年高踞世界排名第1，以及8次在香港公開賽封王；41歲妮高則在5年前退役，更有109個月處於「世一」位置，她過去亦曾10次贏得香港公開賽冠軍。

李嘉兒傷後調整打法

另外，因受惠有參賽球手臨時退賽，港隊15歲小將鄧凱琳將獲外卡資格替補參賽。尼日利亞與香港混血兒的鄧凱琳表示，之前兩三個月在本地賽事表現或是獲外卡的原因，「上周一晚上11點半接到教練的電話，當晚亦難以入睡」。鄧凱琳又坦言雖要在今午5時首圈迎戰6號種子的英格蘭籍好手佐治娜甘迺迪，但她希望能在比賽中展現自己最好一面。對於這名後起之秀，師姐何子樂亦讚揚鄧凱琳的體能是其特點，「她在球場上跑得很快，加上個子不高，就好像『超音鼠』一樣」。至於另一師姐李嘉兒透露因早前經歷肩膀受傷而重新調整比賽策略，「發現慢下來反而能更好地控制比賽節奏，給對手施加壓力」。

賽事先於香港壁球中心上演，8強起至決賽首度移師中環愛丁堡廣場搭建的玻璃場。港將劉子均和梁子軒將於今午12時及2時在男單首圈亮相，分別面對15號種子的埃及籍球手尤素夫伊巴謙及頭號種子的埃及名將阿里法拉格。女單方面，何子樂及隊友李嘉兒在今午12時及2時的首圈硬碰蘇格蘭籍的麗莎艾肯及8號種子的埃及選手艾娜拉比，若兩人能晉級次圈或演港隊「內訌」；外卡參賽的湯芷穎將惡鬥16號種子的埃及好手姍娜伊巴謙。