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體育

體壇快訊：馬爾尚感疲態棄世界賽

【明報專訊】22歲法國籍「男飛魚」馬爾尚昨宣布因「筋疲力竭」棄戰將在下周起於匈牙利首都布達佩斯展開的短池游泳世界錦標賽。這名巴黎奧運4金得主在個人社交網表示：「今年是充滿激情的，但我參加太多比賽了，已過度消耗，現在是時候停下來努力訓練，以迎接新的挑戰。」

紅牛銀河逐美職總冠

美職季後賽昨早決出東、西岸冠軍。紐約紅牛作客奧蘭多城小勝1：0殺入總決賽，將與同日以同比數擊退客軍西雅圖海灣者的洛杉磯銀河，會師下周日於銀河主場上演的美職終極戰。由於首入總決賽的紅牛季後賽種子排名不及銀河，故在這一場過的決戰中將以作客身分出擊。

保地花高首奪自由盃

今屆南美自由盃由兩支巴甲球會爭奪，保地花高雖在上半場兩分鐘已有中場基哥利粗野犯規下領紅，惟球隊在前曼聯後衛阿歷士迪尼斯射入12碼建功下，終以3：1擊敗有38歲巴西籍鋒將侯克壓陣的明尼路，創會120年來首奪自由盃，並落實成為32隊明年6月出戰世界冠軍球會盃的球隊之一。

神戶廣島日職末輪決勝

日職二哥廣島三箭昨在聯賽尾二一輪主場鬥北海道札幌岡薩多大勝5：1後37戰68分，並因榜首神戶勝利船前日作客僅和柏雷素爾下，追至只落後對方1分，意味今季日職爭霸將延至最後一周，神戶將在下周日煞科戰主場迎戰湘南比馬，廣島則同時間作客大阪飛腳。

太陽贈勇士四連敗

NBA常規賽昨續演，鳳凰城太陽在球星戴雲保卡及杜蘭特分別攻入全場最高的27及21分下，以113：105擊敗客軍金洲勇士，並贈對手四連敗，勇士星將史堤芬居里上半場手感冰冷只取兩分。另外，密爾沃基公鹿在球星安迪度高安普取「三雙」下，主場以124：114贏華盛頓巫師取六連勝。

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