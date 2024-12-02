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體育

沙卡兩傳一射領阿仙奴大勝韋斯咸 半場炮製7球英超第4次

【明報專訊】布卡約沙卡昨先獻兩助攻後射入12碼，率領阿仙奴在英超倫敦打吡戰作客以5：2大勝韋斯咸，賽後以13戰得25分，亦為周四凌晨英超主場大戰曼聯壯行色。「兵工廠」國際賽後表現脫胎換骨，連同歐聯取得三連捷及累入13球，其間獨取3球和4次穿針引線的沙卡功不可沒，此役賽後獲主帥阿迪達點名大讚。

阿仙奴與韋斯咸此役炮製的7個入球全在上半場出現，乃英超歷來第4次。沙卡先後於10和27分鐘助攻阿仙奴隊友加比爾馬加希斯及李安度杜沙特，加上馬田奧迪加特及夏維斯在34和36分鐘破門以4球遙領。韋斯咸及後於38和40分鐘追回兩球，但沙卡補時射入極刑埋齋終為「兵工廠」鎖定5：2勝局。

阿仙奴在早前的國際賽前各賽事5仗僅在英格蘭聯賽盃勝出，卻在國際賽後英超對諾定咸森林、歐聯碰士砵亭及聯賽遇韋斯咸連續大捷，一定程度上與因傷無緣代表英格蘭隊出賽的沙卡有關，在英超已交出10個助攻的他賽後獲領隊阿迪達稱讚道：「他的工作做得真好，無論在入球和助攻都有穩定演出。」23歲的沙卡則說：「阿仙奴已重返最佳狀態，比賽節奏既流暢亦充滿活力，大家都在享受足球。」

般茅屠狼艾雲尼臣3博12碼

古華特全命中齊寫紀錄

此外，般尼茅夫作客以4：2挫狼隊造出兩個英超紀錄，其一是前鋒法蘭斯高艾雲尼臣成首個單場3次博得12碼的球員；其二是操刀的隊友祖斯甸古華特悉數射入，成為首名極刑「戴帽」的球員。

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