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體育

理文挫傑志晉銀牌決賽 賀蘭特摘首勝 完場兩軍爆衝突

【明報專訊】高級組銀牌4強昨開戰，理文憑安尼亞及艾華頓建功，在旺角大球場以2：1擊敗傑志晉身決賽，新帥賀蘭特取得領軍首勝，同時令宿敵無緣三連霸。

傑志開賽初段是搶攻一方，卻在16分鐘先失守，韓國籍右閘裴栽釪回傳乏力，被射手安尼亞截球後單刀射門，門將泰利擋到皮球仍入網，這名愛沙尼亞國腳繼上月初港超再次射破「藍鳥」大門。不過理文補時4分鐘輪到中堅杜度頭槌回傳犯錯，皮球笠過門將陳嘉豪後，被前鋒迪美路夫衝前補射得手，為傑志半場追成1：1。

理文換邊後兩分鐘在禁區頂博得罰球機會，由港足翼鋒艾華頓直射入網，及後未再改寫比數下終勝2：1，繼2019／20年球季再闖銀牌決賽，將對今午3時在將軍澳運動場另一場4強東方對標準流浪的勝方。

昨仗完場後理文荷蘭籍中場保利臣走向傑志球迷區慶祝，引發雙方眾多職球員上前爆發衝突。保利臣賽後解釋，上次交手時被傑志球迷辱罵提及其初生嬰兒，這次已第2次發生，「雖然這在足球比賽可能很平常，但我還是接受不到罵我的家人。理文對傑志是香港最好的大戰，大家應該享受賽事」。賀蘭特重返理文第2場領軍獲勝，讚揚球員是役表現難以置信。對於完場後的衝突，他說：「這情况在香港足球很普遍，並不是好事。我答應過李生（班主李文恩），理文會成為有格調的球隊，我會再跟球員交談。」

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