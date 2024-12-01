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體育

前年代表日本U19戰土倫盃一生難忘

【明報專訊】慈英背景多元，是在港出生的英日混血兒，因而亦有個日文姓氏「前田」，兩年前更曾獲日本U19徵召出戰法國土倫盃，視之為一生難忘的回憶。他透露今夏曾到FC愛媛等多間日乙及日丙球隊跟操試腳，但考慮到上陣機會，最終決意返港回歸傑志。

母親為日本人的慈英，在2022年5月底獲日本U19首召出戰土倫盃，最終上陣兩場。如今回想這段經歷時，慈英也稱夢想成真，「作為一個小孩能夠代表日本隊，毫無疑問是我人生中最美好的經歷之一。我參與了為期兩周、非常艱苦的訓練營，在兩場比賽上陣，很享受當中每一分鐘」。這支「小藍武士」成員包括現已外流歐洲的佐野航大、福井太智、橫山步夢，以及日職川崎前鋒新晉國腳後衛高井幸大等，但同時亦有些球員於日本浮沉，「就像我提到英格蘭足球常態，有時在18歲是非常出色的球員，到21歲可能已放棄足球；一些18歲時平平無奇的，卻在21歲突然發光發亮。跟這些前隊友保持聯繫是很有趣，曾跟他們聊了很多關於在英格蘭生活的感受，我也給了最誠實的評價」。

今夏赴日乙丙試腳 為上陣返港投傑志

慈英又透露今夏曾到FC愛媛等多間日乙及日丙球隊試腳，考慮到上陣機會而回港發展，「當然我都想嘗試去日本發展，當地也有些球會對我有興趣，但我想去能夠上陣的球隊，不見得去到那裏（日乙及日丙）會有持續比賽機會。我覺得來傑志也是個好機會，目前我在傑志作為外援，也是被輪換的球員，希望獲取特區護照後情况會有轉變」。

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