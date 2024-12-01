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體育

慈英倦鳥知還 回流譜新序章 申入籍謀長遠發展 心繫港足從一而終

【明報專訊】足球世界對香港人的身分定義，非一句「我是香港人」作算，需要持有一本特區護照。在港土生土長的英日混血兒慈英闖蕩英國8年，今夏倦鳥知還加盟港超球會傑志，卻受外援身分束縛。經過深思熟慮，這名20歲後衛3個月前決定申請特區護照。他形容這是個為了未來的決定，除了希望藉本地球員身分增加出場機會，也嚮往為港足上陣，見證從小在意的香港足球不斷進步。

文：林欣澤、余瑋

圖：鄧家烜

慈英8至12歲在傑志足球學院受訓，及後移居英格蘭並加入布力般流浪青年軍，一路晉升至U21梯隊征戰預備組聯賽「英超2」。過去8個秋冬不斷向晉升一隊的目標邁進，他卻逐漸厭倦當地競爭劇烈的足球生態，早在今夏被布力般釋出前，去年已兩度提出解約，「人們以為進入青年軍就會一帆風順，事實不是這樣，而是自小就置身在高壓環境。我在布力般遇過65至70名隊友，當中95%已放棄足球，這帶來一種不安感。我不享受在布力般的最後兩年，感覺已沒機會爬到頂端。我只想到一個能夠享受、能持續發展的地方。若你享受所做的事，自然會催谷自己進步、更有動力去努力」。

外援身分成掣肘 盼取特護互惠互利

回復自由身後，慈英決意出走英倫另謀發展，曾赴「第二家鄉」日本試腳，也獲東南亞球會招手，最終今年7月選擇回流香港，加盟青訓母會傑志。以外援身分註冊的他，在一隊生涯首季遇到不一樣的足球現實面，有時因外援上限未能躋進比賽日名單，只能在看台當觀眾；現時正在養傷的他不諱言這是其決定於9月申請特區護照的原因，「這對球會和自己互惠互利，幫助球會騰出外援名額，也讓我毋須顧慮外援限制爭取上陣機會。每次無法出場難免會失望，作為年輕球員，希望爭取到每個機會」。

轉籍無疑是重大決定，慈英可幸在球會不乏可徵詢意見的過來人，「艾里奧、費蘭度等入籍兵都給予實用的建議，他們當時的處境跟我相似。不過，別人可以給我意見，到最後還是由我作主」。縱使未能趕及代表港足參與本月的東亞盃外圍賽，仍急不及待有天披上戰衣昂首國際賽場，「代表港足出戰會是重大榮譽。這段時間我只能等待，同時繼續努力投入訓練。希望入境處會看到這篇專訪，然後加快審批程序」。

不看英超鍾情港超 信本地波水平高

慈英對香港足球的長期關注，從往日由英國返港休假時恆常入場觀戰可知，「我不太看英超和歐聯，但總是看香港足球。我希望香港足球像1980、90年代一樣蓬勃。聯賽進步，代表隊就會進步，自然更多球迷入場睇波」。這次回流換上球員視角雖看見一些不足，但無損他體會港超的美好，「很多人談論香港足球都是很負面，但我可肯定這聯賽水平不俗，特別今季有很多好球隊，值得球迷期待。然而有些球場很糟糕，一些是我一生中踢過最糟糕的球場，這些是需要改進的地方」。

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