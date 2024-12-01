SUN周日體育直播賽程

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2024年12月1日星期日
曼城深陷泥沼 難逃晏菲路鬼門 續論衛冕欠務實 化解心魔更要緊
艾摩廉誓領魔英超返勝軌 迎愛華頓冀主導控球
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慈英倦鳥知還 回流譜新序章 申入籍謀長遠發展 心繫港足從一而終
前年代表日本U19戰土倫盃一生難忘
指導小將見惰性 寄語成功需苦幹
理文挫傑志晉銀牌決賽 賀蘭特摘首勝 完場兩軍爆衝突
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【明報專訊】（請看附圖）
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