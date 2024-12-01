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體育

體壇快訊：特林普威爾遜英國賽4強碰頭

【明報專訊】英籍世界一哥特林普昨晨於主場出戰英國桌球錦標賽8強表現強勢，4局單棒破百下以6：2輕取國家隊的張安達，將與同胞的世界二哥兼應屆世界賽冠軍基倫威爾遜爭入決賽。至於另一英籍名將鶴健士在另一場8強以6：2淘汰同胞梅菲，4強面對北愛爾蘭籍好手麥克艾倫。

巴塞西甲3輪不勝榜首見危

巴塞隆拿昨晚於西甲迎戰拉斯彭馬斯，被倒戈鋒將辛度拉美利斯在49分鐘先開紀錄，雖然翼鋒拉芬夏比洛尼於61分鐘扳平，但6分鐘後再度失守被敵鋒法比奧施華射入奠勝球，終以1：2吞敗，連續3輪聯賽不勝，賽後15戰得34分，榜首位置不穩。

麥拿侖包辦卡塔爾衝剌賽前二

世界一級方程式（F1）卡塔爾站昨演今季最後一場衝剌賽，以頭位起步的麥拿侖星將諾利斯一直居首下，於衝線前一刻讓予隊友皮亞斯齊率先衝線，包辦冠、亞軍。上站已提前取得世界冠軍四連霸的紅牛星將「韋少」韋斯塔本，則排第6位起步下終以第8位完賽。

神戶逼和摘爭冠寶貴分

神戶勝利船昨於日職大部分時間落後，完場前還有大迫勇也12碼宴客，終憑武藤嘉紀補時10分鐘建功，作客1：1逼和柏雷素爾，取回爭標重要1分，賽後37戰69分續居首，領先同日獲勝的町田澤維亞3分，以及今午迎戰篤定降班的北海道札幌岡薩多、踢少一場的廣島三箭4分，需待下周日煞科決出冠軍。

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