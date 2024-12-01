艾摩廉誓領魔英超返勝軌 迎愛華頓冀主導控球

艾摩廉首仗領軍在英超只能作客以1：1打和「升班馬」葉士域治，今晚重返奧脫福球場迎戰愛華頓，他認為將是一場充滿對抗和長傳的比賽，「我們需要保持控球，我希望看到球隊的表現比對葉士域治時有進步，沒有藉口，必須贏得比賽」。美臣蒙特在歐霸對波杜基林特正選上陣59分鐘，艾摩廉也大讚這名25歲英格蘭中場表現，「他正在努力工作，作為球員非常渴望成功，亦必須保持健康。他這仗表現得很出色，很多時刻和細節讓你看到他是真正的專業職業球員，我對他亦有很大信心」。據統計，艾摩廉上季帶領士砵亭在葡超22場主場全勝。

雲佬接掌李城 簽約兩年半

另外，李斯特城昨在英超作客賓福特前，落實曼聯名宿雲尼斯達萊出任新領隊，簽約至2027年6月。48歲的「雲佬」今季曾任曼聯助教，其後任看守領隊4場3勝1和不敗，包括在英格蘭聯賽盃16強及英超兩度大勝李城，最終賦閒僅半個月就取代早前被炒的谷巴，將於周三聯賽主場對韋斯咸才正式帶隊。雲佬稱對這機會感興奮，又透露曾向上季李城主帥、現任車路士領隊馬利斯卡徵詢意見，以及期待與老將射手占美華迪合作，「我會為球會付出一切」。