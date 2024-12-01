曼城深陷泥沼 難逃晏菲路鬼門 續論衛冕欠務實 化解心魔更要緊

利物浦vs.曼城 now621／622台 明晨00：00直播

由於holding midfielder地位太重要，不厭其煩最後講一次，這個詞獨一譯法就是防守中場，所謂hold並非hold波，而是逗住個位、hold住敵方攻勢。大概只有閉門造車的智障才會認為尼高路簡迪控球或控制節奏屬世界頂尖吧，反觀曼城的高華錫應視為控傳一流的墮後中場而非正式holding midfielder。防中出身的哥迪奧拿對此位置向來要求極高，洛迪最近便坦言投城首年面對海量指令，演出乃「災難」。無疑他形容得誇張，但柏高亦早評價其初時平庸、翌年始醍醐灌頂。再對照曾經前途似錦的加雲菲臘斯淪為人球，更顯哥帥麾下防中難當。

狂賣青訓兵源枯竭 難套現增兵

此所以無論今夜紅藍大戰結局若何，曼城的衛冕路恐怕都走不下去，哥帥充其量只能替徒弟率領的阿仙奴及車路士作嫁衣裳，因為即使下月冬窗重金增援，也難望迅速產生洛迪的同等甚或相近作用。况且藍月需狂賣青訓產品補貼開支賣到兵源枯竭（根據規例，親生仔特別值錢），導致放大了小班制下的傷員潮，手上還有幾多銀両實在存疑。儘管洛迪剛立言力求完季前回歸，惟到時哥帥大抵已疊埋心水準備暑假的世冠盃（別混淆本月的洲際盃啊）。

足球攻守講求微妙平衡，不像美式足球分開攻擊組、守備組與踢球組，因此防中雖以防守為名，洛迪倦勤卻幾乎立即拖垮整體。中前場盤傳失誤缺乏安全網、夏蘭特須多花氣力做不擅長的逼搶，類似種種均間接加重進攻時的身心負擔影響效率；上輪聯賽第二個失球源於自己左路K角位傳球唔湯唔水，以哥帥歷來治下任何一隊而言更屬絕無僅有。然後，由攻轉守的transition防務罩門暴露無遺，數據點明曼城的對手攻門少而xG超高。偏偏此役遇上換帥後蛻變成最強反擊部隊的利物浦，奇蹟哪裏尋？

利物浦現爭標希望托賴列強「自爆」

當然單場比賽總有偶然，例如紅軍季內唯一喪師正是在主場輸給森林。哥帥另有好消息乃防線定海神針魯賓戴亞斯有機會復出鎮守中路，相反利物浦中堅伊巴希馬干拿迪傷膝據報休養個半月，料由祖高美斯頂替，攻守皆削弱。紅軍右閘巴特利同樣於周中歐聯負創，但就有阿歷山大阿諾特（TAA）痊癒候命，為以穆罕默德沙拿牽頭的閃電突襲提供多一條輸血管。

記得季初估算紅軍重登王座未到時候，理由是猶欠正宗防中。如今基於曼城及阿仙奴齊齊出乎意料自爆，看法有變不在話下，甚至倘今屆唔贏動輒等幾年。預計紅軍明年繼續全力求購蘇比文迪，畢竟縱使由高普招牌瘋搶改成新帥史諾以delay為重的有度反搶後，仍未足以完全彌補漏洞，不敵森林乃一例，上周險告敗走修咸頓亦然。不過組軍首要任務，肯定乃沙拿、TAA和隊長VVD（華基爾雲迪積克）的續約，又或起碼盡快找替補的大手術吧。

蘇柏高球評（球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。）