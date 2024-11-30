12碼挫聖若瑟D1登頂 HKIS隔9年再稱霸

兩隊今屆曾在分組賽交手，打和1：1。聖若瑟近3屆兩度殺入決賽；香港國際學校連續兩屆晉決賽。聖若瑟教練團續星光熠熠，除港足門將教練范俊業及九龍城中場陳文輝任助教，還有今夏退役的前港足中場林嘉緯及校友港腳顏卓彬助陣，不過帶隊的理文助教朱兆基，因要為該支港超球會備戰今午高級組銀牌4強對傑志而未有到場督師。

周若言「兩撲」極刑當功臣 對奪冠不意外

昨仗聖若瑟基本控制戰局圍攻，但劉宇浩及蘇子然連番攻門都未能攻破HKIS的港足U17門將周若言十指關，最終法定時間70分鐘互交白卷，要互射12碼分勝負。聖若瑟的U17港腳張堯軒第3輪射中楣，加上標準流浪中場張青雲主射被周若言「捉到路」撲出，球證雖示意門將提早離白界需重射，一度令HKIS師生空歡喜一場，不過張青雲再射向龍門右邊又一次被周若言撲出，令4輪皆中的HKIS，繼2015年後重奪D1冠軍。

功臣周若言稱奪冠證明球隊實力，「我們夾了很多年像是個大家庭，所以奪冠我不意外，每年都可與聖若瑟及男拔萃等強隊抗衡」。本身為港會U18球員的他稱重射12碼時，立即提醒自己要保持冷靜，「我好有信心知道對方會射哪邊，提醒自己要再撲多次」。