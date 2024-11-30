男女拔萃延D1田徑霸權 男連續4年稱王女17連霸 煞科再誕6學界紀錄

在壓軸的4×100和4×400米接力開賽前，男拔萃以94分領前次席喇沙書院，女拔萃則以83分領先居次的德望學校，同樣提前穩操勝券。最終男拔萃在男甲（A Grade）及男乙（B Grade）團體稱冠下，以456總分贏得男子團體總冠軍；喇沙則贏得男丙（C Grade）團體冠軍。女拔萃則盡攬女子甲、乙及丙組團體冠軍，實現「大滿貫」。

梁靖恆200米稱王 對未破紀錄感可惜

單項方面，男拔萃的梁靖恆周二在男甲200米準決賽跑出20.88秒，打破師兄吳君浩上屆締造的21.27秒學界紀錄：惟因超風速未成為有效的香港紀錄和U18紀錄；他昨在200米決賽續領群雄以21.50秒奪冠。他賽後對未能衝擊紀錄感少許失望但可接受，「發揮沒比頭兩日好，雖然有太陽但天氣凍了，始終兩星期內比賽3日都攰。本來希望21.2或21.3秒內衝線，最終21.5秒完成是可惜，但都可以」。

梁靖恆昨午再於男甲100米決賽跑出10.76秒、分別以0.08秒及0.11秒差屈居於隊友古綽峰及彩虹天主教英文中學的陳庭方摘季。陳庭方今屆首戰D1賽場即成百米飛人，他表示比賽較其他本地賽為佳，「差不多全港最強的中學生都在這裏，一齊競技都好開心」。

黃梓奡締塵封8年男甲400米紀錄兼破PB

昨日賽事共產生6項學界紀錄，包括今屆兩個新增的女子中長距離項目。另港大同學會書院的鄭芷殷在女乙200米決賽跑出24.77秒，以0.04秒刷新自己周二準決賽締造的紀錄封后。九龍華仁書院的黃梓奡則在男甲400米決賽以49.90秒，以0.2秒打破塵封8年的紀錄；就讀中六的他同時打破個人最佳成績（PB），終在最後一年初嘗冠軍夢，透露曾因成績停滯不前考慮轉項，「多謝自己一直沒放棄，破紀錄會是推動力，鼓勵自己繼續在400米發展」。

女將方面，女拔萃的徐穎恩在女甲400米和800米決賽分別跑出56.68秒及2分20.39秒大熱奪冠。德望的庾沛怡則先後在女甲100米欄和100米決賽，以14.01秒和12.19秒率先衝線，同成個人徑項雙料冠軍。