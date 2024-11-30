體壇快訊：理文銀牌4強會師傑志

港足世界排名升至156

國際足協（FIFA）前晚公布最新世界排名，中國香港足球代表隊（港足）在本月兩場友賽連勝菲律賓及毛里求斯隊後，排名升兩位至156名，壓過也門隊排亞洲29位，鎖定亞洲盃外圍賽第3圈抽籤列第2檔次。中國國家足球隊（國足）在本月世界盃外圍賽1勝1負，排名亦升兩名至90位。

美重劍手亞博贏青年世盃

重劍青年世界盃香港站昨起一連3日於亞洲國際博覽館舉行，美國隊的Sumin Lee在首日的女重個人賽由次圈起一路闖關，包括在8強淘汰青年女重「世一」的隊友Leehi Machulsky，並於決賽以15：13力克另一美國隊友Elizabeth Zigalo奪金。至於港隊本地排名第一的吳海諦直入次圈後，以9：15不敵國家隊劍手出局。

亞洲大學生籃聯明年出台

體育控股公司Realeague與亞洲大學運動總會（AUSF）達成為期10年戰略合作，宣布明年下半年起推出全新的亞洲大學生籃球聯賽，以加強亞洲大學校隊交流；雙方昨在港出席簽約儀式，預計未來數月確定首季參賽大學名單及賽程。近日於中山紀念公園體育館舉行的亞洲大學生籃球邀請賽為新聯賽的測試賽，有香港城市大學與來自中、日、韓的大學校隊較量。

國手鄭思維年終賽後掛拍

巴黎奧運羽毛球混雙金牌得主的國家隊好手鄭思維，昨宣布戰畢下月世界羽聯年終賽後掛拍，意味「雅思組合」拆伙。這名27歲男將於2017年起伙黃雅瓊戰混雙，並合力奪巴奧金牌及東京奧運銀牌，同時亦在過去兩屆亞運奪金。二人現世界排名第2，並已取下月11日至15日在杭州舉行的年終賽資格。