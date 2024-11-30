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體育

領魔首捷 艾摩廉謝球迷力撐 歐霸險勝波杜基林特 功臣海倫讚新陣利發揮

【明報專訊】曼聯昨在歐霸憑前鋒海倫兩射一傳，主場3：2險勝挪威球會波杜基林特，取得新帥魯賓艾摩廉首勝。賽後功臣海倫表示，在新帥的新陣式下令他發揮更好。

艾摩廉領軍首擊於英超作客被葉士域治逼和1：1，昨首在奧脫福球場出擊續沿用3中堅陣式。繼上仗開賽兩分鐘先開紀錄，「紅魔」是役再度閃電入球，開賽僅48秒海倫在前場逼甩對方門將腳下球，造就阿歷真度加拿祖「執雞」射入空門領先。不過波杜基林特於19及23分鐘連入兩球一度反超。完半場前，海倫接應傳中一剔一射為紅魔扳平。這名21歲丹麥國腳下半場50分鐘再接應傳中搶點撞射入網，梅開二度助曼聯險勝3：2，賽後以2勝3和得9分升上第12位。

海倫首為艾摩廉正選即交出入兩球及一次助攻，他賽後亦稱適合新帥陣式，「球隊需要更多時間適應，但今場已看到初步成效，這體系令我想起昔日在阿特蘭大的表現，3-4-3陣式很適合我發揮」。艾摩廉取曼聯首勝後不忘致謝球迷，「我剛由葡萄牙來到，還未為這球會做出任何功績，但球迷的歡迎讓我感覺賓至如歸，我會把這份感受銘記於心」。曼聯戰畢此仗後，明晚將返英超主場迎戰愛華頓。

熱刺遭羅馬逼和兩輪不勝

至於羅馬中堅曉姆斯在歐霸作客熱刺，縱開賽即輸12碼先落後，但他在補時門前建功替「首都狼」逼和2：2。熱刺連續兩輪失分後10分排第9，明晚返英超主場對富咸；車路士在歐洲協會聯賽憑尼干古及梅迪歷建功，作客尾段踢少一人下以2：0挫海登咸，4戰全勝排榜首。「藍戰士」明晚聯賽主場鬥阿士東維拉。

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