施維雅達藥檢陽性 ITIA研判非大過失 禁賽1個月惹議

ITIA在禁令聲明中證實，23歲的前「世一」施維雅達在今年8月接受藥檢時呈陽性，相關樣本含有禁藥曲美他嗪（TMZ）成分。不過，機構同時透露接納球手解釋，並指其當時在非比賽期時服用了一種由祖國波蘭生產及銷售的藥物，旨在緩解時差和睡眠問題，相信是該受監管非處方藥褪黑激素受污染所致，加上TMZ含量輕微，因此認為其無重大過失或疏忽，但仍輕判她停賽1個月，且由於她於9月12日至10月4日已因事件被臨時停賽，因此停賽期即日起計至12月4日便會結束。

施維雅達及後在個人社交網就事件回應指：「在過去的兩個半月裏，我受到ITIA的指控，但最終證實了我的清白。這是我職業生涯中唯一呈陽性的興奮劑測試，顯示出一種我以前從未聽過的違禁物質，且含量低得難以置信，這讓我一生努力工作的一切都受到質疑，我和團隊成員都必須應對巨大壓力和焦慮，慶幸現在一切都已解釋清楚，我可以重新開始做我最喜歡的事情！」

據報施維雅達早前在受查下，被迫放棄藥檢呈陽性後出戰的辛辛那提公開賽比賽獎金，並先後棄戰原本已報名的韓國、中國及武漢公開賽，但其後已獲解禁，本月更先後出戰WTA年終賽及代表波蘭隊參戰金夫人盃。

夏納轟待遇落差大「不能理解」

同為前世界一姐的羅馬尼亞籍名將夏納（Simona Halep）前年亦曾因10月在美國公開賽首圈出局後，被驗出服用禁藥羅沙司他（Roxadustat），終被重罰停賽4年，經上訴後減刑至今年初才復出。這名33歲球星昨在社交網不滿雙方差別待遇，「我不能理解為何類似情况，卻有如此巨大的差別判罰？這如同想摧毀我職業生涯的最後幾年，我原本一直相信善良，相信這項運動的公平性，但對待我的不公是痛苦的，也許永遠是痛苦的！」

史拿後網壇再爆禁藥案

值得一提的是，今次事件是繼現任男單「世一」史拿（Jannik Sinner）後，年內再有網球壇名將捲入禁藥風波，這名23歲意大利籍球星在今年3月兩次被驗出對禁藥合成代謝類固醇呈陽性，惟獲ITIA確認並無過失而逃過禁賽處分。

另外，下月底在維園展開的ATP香港網球公開賽，昨落實22歲國家隊新星布雲朝克特將首度參戰。