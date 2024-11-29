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體育

東方亞冠2止步分組賽 主場負悉尼港超隊盡墨 盧比度認實力差距大

【明報專訊】港超球會東方昨晚在旺角大球場上演的亞冠盃2的E組第5輪，於上半場連失3球下，換邊後縱有後備入替的前鋒巴科爾破蛋，仍以1：4不敵有前荷甲中場奧謙「戴帽」的澳職球隊FC悉尼，在E組1勝4負提早一輪出局，與G組的另一港超代表理文雙雙無緣16強。

東方昨仗開賽3分鐘幾乎靠突擊得手，18歲翼鋒吳宇曦半單刀起腳，未能射破客軍門將梅利斯。FC悉尼保住不失後掌控形勢，5分鐘由奧謙在禁區內人群中施射打開紀錄。這名摩洛哥籍中場在16分鐘交出助攻造就前鋒基利馬拉建功；45分鐘獲對方投桃報李再下一城，助悉尼半場遙領3：0。

東方換邊後由巴科爾入替同鄉巴杜姆，調動僅4分鐘立竿見影。這名31歲西班牙籍鋒將接應余在言左路罰球，前柱搶點頂入追近至1：3。不過東方於62分鐘因後衛丹尼爾拉跌在禁區發難的基利馬拉，領黃兼輸12碼，悉尼由奧謙操刀命中完成帽子戲法。東方多次前場逼搶施壓，補時兩分鐘更憑吳宇曦被絆跌博得12碼，但巴科爾主射一飛沖天，未能收穫本仗第2球，最終在1712名球迷入場下以1：4落敗。東方賽後5戰3分排榜尾，確定無緣小組前兩名晉身16強；在同組菲律賓球隊卡雅主場被日職廣島三箭逼和1：1後，悉尼5戰9分確定次名出線。

18歲港腳吳宇曦生涯首踢足全場獲讚

東方中場馬高斯此戰21分鐘爭球時，被敵軍馬菲斯相撞倒地不起，經隊醫及駐場救護員治理逾5分鐘後終需送院。東方主教練盧比度賽後跟進傷勢，稱對方出現腦震盪導致短暫失憶，不記得事發經過，需待進一步檢查。球隊繼首循環作客負0：5後再度大敗，盧比度承認與悉尼實力差距存鴻溝，「我們不可能在這水平立足，只能嘗試保持競爭力。球隊實力未夠，但仍可踢出精彩賽事，至少在比賽某些階段踢得不錯，面對強敵保持控球和逼搶」。

吳宇曦昨仗是職業生涯首次踢足90分鐘，賽後獲盧比度點名稱讚。這名新晉大港腳今屆亞冠盃2屢次面對強敵勇敢突破，透露正是面對勁旅，讓他毫無壓力隨心所欲，「即使面對實力懸殊的對手，我更夠膽這樣做，做好自己便可以」。

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