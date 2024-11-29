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2024年11月29日星期五
隔15年再挫皇馬 紅軍全勝居首 史諾稱球員抹多年傷痛 安帥：麥巴比極刑宴客乏信心
多蒙特大勝薩軍列第4 為戰拜仁壯聲威
壁球世團賽下月9日港會開戰 港隊連戰兩賽事盼追平4強最佳成績 杭州亞運班底迎敵
雲佬迅返英超 傳獲李斯特城委帥位
耶馬大熱奪金童獎 巴塞兵近4年3奪殊榮
足壇快遞：阿蘇續約邁阿密1年
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東方亞冠2止步分組賽 主場負悉尼港超隊盡墨 盧比度認實力差距大
楊格22助攻 領鷹斷騎士主場十連勝
體壇快訊：黃澤林四市賽無緣8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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