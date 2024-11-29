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體育

多蒙特大勝薩軍列第4 為戰拜仁壯聲威

【明報專訊】在德甲表現跌跌蹌蹌的多蒙特，昨在歐聯又有驚喜，作客以3：0大勝薩格勒布戴拿模，賽後5戰得12分排第4位，為下周日凌晨主場大戰宿敵的榜首之師拜仁慕尼黑壯聲威。

上季歐聯亞軍多蒙特，今季德甲暫排第5且未嘗連捷，其中作客1和4負被詬病，卻在歐聯是另一回事，昨藉翼鋒占美基亭斯、左閘賓斯拜尼及鋒將古拉斯，先後在41、56和90分鐘建功，繼9月中挫布魯日後，作客再以3球淨勝薩格勒布戴拿模。值得一提的是，曾在主場以7：1狂勝些路迪的「蜂兵」，迄今累入16球，僅次於斬獲18球的第3位球隊巴塞隆拿。惟另一德甲代表史特加卻令人意外地作客以1：5慘負賽前未開齋的貝爾格萊德紅星，賽後以4分位列27。

5輪後餘4隊未開齋

賓菲加則把握對手在58分鐘少踢一人的優勢，憑迪馬利亞在84和88分鐘交出助攻，作客以3：2反勝有日本國腳攻擊手南野拓實缺陣的摩納哥，賽後摩、賓兩軍分別得10分和9分排第8及14位。此外，繼飛燕諾日前末段連入3球作客逼和曼城3：3後，另一荷甲代表燕豪芬昨仗末段又入3球，更以3：2反勝於69分鐘少踢一人的烏克蘭客軍薩克達，賽後以8分排第18。總計5輪賽後，尚有4支球隊未響勝鼓，分別是博洛尼亞、RB萊比錫、施洛雲及年青人。

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