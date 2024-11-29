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體育

隔15年再挫皇馬 紅軍全勝居首 史諾稱球員抹多年傷痛 安帥：麥巴比極刑宴客乏信心

【明報專訊】利物浦昨歐聯雖有穆罕默德沙拿操刀12碼失手，但仍在主場以2：0擊退皇家馬德里，賽後5戰全勝得15分續領群雄，並為下周一凌晨英超主場大戰曼城壯行色。「紅軍」隔逾15年半首勝皇馬，領隊史諾賽後稱球隊已抹去多年傷痛；敵帥安察洛堤則提及亦「宴客」的基利安麥巴比或信心不足，故需要愛和支持。

15屆歐聯冠軍皇馬現受傷兵困擾，此仗再將中場費達歷高華維迪拉後串演右閘，又被迫起用21歲的魯爾阿辛斯奧伙拍魯迪格鎮守中路，至於日前在西甲掛彩的鋒將雲尼斯奧斯祖利亞之避戰則令攻力受損。

半場互無紀錄後，形勢佔上風的利物浦於下半場52分鐘由中場阿歷斯麥亞里士打禁區快射地波先拔頭籌。59分鐘，紅軍左閘安德魯羅拔臣踢跌皇馬的盧卡斯華斯基斯被判12碼，但基利安麥巴比主射被紅軍門將基利靴撲出。69分鐘，紅軍的穆罕默德沙拿博得極刑後親自操刀卻中柱外側彈出，但其前線拍檔加普在76分鐘接應羅拔臣傳中頂入，終為球隊鎖定2：0勝局，自2009年3月後首次交手勝出，賽後則成為今季歐聯唯一5戰全勝之師。

利物浦防線折兩將或難戰曼城

紅軍賽前8次碰皇馬錄得1和7負劣績，領隊史諾說：「皇馬為利物浦帶來多年傷痛。這次能打敗一支多次稱霸歐聯的球隊，那份感覺是多麼特別。」基利靴則透露阻止麥巴比建功的秘訣道：「我的習慣是不看劊子手，而且保持信心，我為撲對了方向而感恩。」惟干拿巴特利於87分鐘疑因腿筋受傷退下火線，另一紅軍守將伊巴希馬干拿迪亦被撞傷，或無法在下輪英超對曼城候命。

皇馬主帥安察洛堤則稱紅軍贏波合理，並為麥巴比護航道：「很多球員曾射失12碼，他不值得被埋怨。他現處於艱難時刻，需要時間和耐性，同時應給予他愛和支持。或者他目前信心不足，但這是可以克服的。」皇馬暫以2勝3負得6分排可踢附加賽末席的第24位，而餘下3個對手依次是阿特蘭大、薩爾斯堡及比斯特。安帥充滿信心地說：「不敵利物浦並非決定出線的比賽，皇馬將會重返正軌，就像以往般，將會出席淘汰賽。」

馬天尼斯神救助維拉打和祖雲

阿士東維拉主場迎戰祖雲達斯一役，主隊攻勢旺盛卻未能化成入球，並藉門將達米安馬天尼斯在65分鐘，精彩撲出敵軍球員法蘭斯高干斯卡奧的近門頭槌攻門力保不失。兩軍最終互交白卷，賽後維拉及「斑馬兵」分別以10分和8分排第9和19位。

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