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體育

港足獲充電器品牌贊助一季 將推球員肖像特別版供租借

【明報專訊】中國香港足球總會昨舉行記者會宣布，獲共享充電器品牌CHARGESPOT於2024/25年球季贊助港足，金額約100萬元，並將推出陳肇鈞、顏卓彬、鐘樂安及將第100次上陣的隊長葉鴻輝等多名港腳肖像的特別版充電器予租借，同時為港將出外比賽提供充電支援，並計劃在明年啟用的啟德體育園設置充電器租借站。

足總屬意賀蘭特留任助教

東亞盃外圍賽下月8至17日在港舉行，香港足總主席霍啟山表示，日前才收到東亞足協通知朝鮮隊退賽，重申比賽場地安排不變，包括未收到包括關島隊等其他球隊有變動。港足主帥韋斯活領軍後近况三連勝，霍啟山滿意成績，認為表現獲球迷認同。至於兩名助教盧斯爾及賀蘭特先後離開到球會任新職，足總總幹事張炎有稱，短期內屬意由賀蘭特續任助教，「當然要跟其新球會理文再協商及尊重球會意願」。

港腳平常心看待朝鮮棄戰

3名港腳陳肇鈞、顏卓彬及鐘樂安同場出席記招，顏卓彬承認朝鮮隊退出東亞外後，港足若晉身決賽後將比預期容易，「但首先都要做好自己，今次賽事無弱隊」。他提及澳門隊現由香港教練郭嘉諾執教，對方熟悉一眾港將特性；陳肇鈞亦稱不能忽略同組的中華台北隊，「早前我們連贏3場是很好基礎，但若在東亞外踢得不好，近數月準備就會一下子被遺忘」。對於在韋斯活上任後未站穩正選，陳肇鈞認為對方都是視乎球員狀態而定，「他和我相處幾融洽，當有機會上陣時，我好好表現就已足夠，我會用盡方法配合球隊」。

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