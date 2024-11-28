東方亞冠2主場謝幕鬥悉尼 將帥盼踢出表現報答球迷

東方vs.FC悉尼 晚上18：00開賽 票價：$180/80

東方在亞冠2的E組4戰3分排第3名，落後榜首日職廣島三箭9分及次席FC悉尼3分，尚餘兩輪為今晚主場對悉尼及下周四作客廣島，仍有機會爭小組首兩名晉身16強。

這支港超榜首球隊9月中E組首仗作客悉尼以0：5大敗一場。被問到再次對壘如何收窄差距，東方主教練盧比度笑言只能盡己所能，「我們只能盡力做到最好，跑動更多、防守上做更好，踢出的表現讓入場球迷更享受比賽」。他重申在4日內要踢兩仗，包括下周日高級組銀牌4強對標準流浪，今仗陣容上會部分轉變，但亦會盡力在未來兩仗都踢出競爭力；同場出席的隊長梁振邦表示，盡力踢好在小組最後一場主場給球迷，「我們防守一定要聯繫更好，一人跑多步就可彌補其他防守問題，從而拉近兩隊距離」。

悉尼巴西前國腳哥斯達未隨隊

悉尼主帥烏法達利表示，首仗對東方在上半場已領先兩球，令賽事變得容易，強調今仗對雙方都是挑戰。對於陣中首席球星杜格拉斯哥斯達未有隨隊訪港，烏法達利透露這名曾效拜仁慕尼黑及祖雲達斯的巴西前國腳翼鋒，在上周六澳職對西悉尼流浪者上陣45分鐘因傷被換出，賽後感覺不太好，為免加重傷勢及未有足夠狀態下，不宜安排隨隊出行。盧比度認為悉尼不會因為哥斯達缺陣而影響整體實力。同組另一仗，廣島三箭今晚8時作客菲律賓對卡雅。

理文3球負南定吞五連敗

賀蘭特掌帥首擊出師不利

另外，港超球會理文昨晚由賀蘭特首次領軍，在亞冠盃2 G組第5輪作客越南球隊南定FC。這名36歲威爾斯籍少帥此戰正選意外地收起日援左閘立花稜也，派上今季首擔正的翁煦濤。然而理文上半場分別被主隊的盧卡斯施華、阮文偉及拉菲爾臣（另稱阮春山）攻破大門，終以0：3吞下五連敗。同組另一仗，新加坡的淡濱尼流浪主場1：0小勝泰國的曼谷聯，前者5戰7分下，使理文提前一輪成為G組末席。南定則1分反壓曼谷聯，以11分升上榜首，提前出線16強。