體壇快訊：黃澤林四日市賽晉16強

邁阿密聘馬斯真蘭奴掌帥

國際邁阿密昨委任40歲的阿根廷隊名宿馬斯真蘭奴為新帥，令他得以首次執教球會，將於下季美職與昔日的巴塞隆拿隊友美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴再度合作。他曾於2003至18年為阿根廷出賽147次入3球，退役後曾執教阿根廷U20，今夏領軍阿根廷U23男足在巴黎奧運8強出局。

張安達締147反挫同鄉

英國桌球錦標賽首圈昨續於約克市上演，其中在「中國內訌」被雷佩凡領前2：0的張安達，在第4局取得職業生涯第3次單桿滿分147度下，最終以6：3反勝，繼丁俊暉及吳宜澤後，成為第3個晉級16強的中國選手，將與英籍名將冰咸爭入8強。

大谷蟬聯日本國民最愛

日本體育智庫「（竹世）川體育基金會」公布，從該國18歲以上的3000名受訪者（獲2284人回覆），就有關最喜歡的現役、退役與外國運動員調查顯示，應屆MLB世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平以壓倒性且創新高的41.5%得票率蟬聯，隨後依次是同胞男排隊長石川祐希及拳手井上尚彌。