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體育

艾摩廉首領曼聯戰歐霸 迎挪威班霸求響頭炮

【明報專訊】曼聯新帥魯賓艾摩廉日前英超「地標」領軍作客僅拾1分，明晨接着帶兵上演歐戰第1擊，在歐霸第5輪首在主場迎戰挪超一哥波杜基林特，仍面對前帥坦夏格執教時後場兵源不足的難題，令馬菲斯迪歷特、莊尼伊雲斯及馬沙拉奧勢需續「頂硬上」。

艾摩廉上場英超首率曼聯征護級的葉士域治前予人期望，卻最終和波，甚至是差點敗走的反高潮落幕，該葡籍新帥亦承認若非門將奧拿拿屢救險球已難全身而回，又堅稱仍會採用其擅長的3-4-3陣式，惟事實是「紅魔」攻不銳外，後防也多漏洞，主因是哈利馬古尼、域陀連迪路夫及利辛度馬天尼斯續養傷，故迪歷特、伊雲斯及馬沙拉奧將很有機會連續兩場擔正，而變數是另一後衛勞基梳爾上仗終於復出，或可復任正選。

與此同時，若在下周日挪超煞科戰勝出便可衛冕的波杜基林特亦有4名傷兵，而表現突出主將是交出今季歐霸最多的24次撲救的俄籍門將尼基達夏堅，以及貢獻最多的22次攔截和12次封阻的隊長防中柏德烈貝治。

雲尼亞里率羅馬征熱刺同望開齋

同日羅馬作客熱刺亦有新教練雲尼亞里上演「出山」第2擊，惟主隊剛在英超作客4球大破曼城，而該仗起在英格蘭本土賽事開始停賽7場的中場賓坦古亞，勢在這場歐戰蓄銳復出，增添雲帥繼意甲負拿玻里後再次落敗的機會。

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