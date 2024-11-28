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體育

拜仁小勝10人PSG 締七連勝兼零封

【明報專訊】曼城頹勢未止，反觀兩支在歐洲四大聯賽當勇的球會則強勢難阻，其中德甲班霸拜仁慕尼黑在歐聯第5輪主場以1：0小勝下半場初段起踢少1人的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），各項賽事七連勝兼1球不失。意甲的阿特蘭大則作客6：1大勝瑞士的年青人，各賽事七連捷兼12場不敗。

上季意外無冠的拜仁慕尼黑，今季國內賽事未逢敵手，雖在歐聯曾告兩連敗，但近期擺脫小低潮，自上月底作客不敵巴塞隆拿後，已取六連勝兼未失1球。昨仗面對星味大減且歐聯近3輪不勝的PSG，全場佔據上風，並由韓國國腳後衛金玟哉於38分鐘的角球攻勢，藉敵軍門將沙科洛夫解圍不遠近門頂入，亦是他個人首個歐聯入球。其後PSG有翼鋒奧士文尼迪比利於57分鐘領第2面黃牌變紅被逐，惟拜仁在踢多1人下未能增添紀錄，終以1：0小勝，在歐聯5戰得9分，並在未失1球下各賽事七連勝。

阿特蘭大國際米蘭續不敗身

至於阿特蘭大昨有基迪拿尼獻兩入球及3次助攻，連同列迪古亦「起孖」，加上哥拉辛拿斯及拿沙沙馬迪錫各建一功，作客6：1大炒年青人，各賽事同樣七連勝，並於歐聯5戰得11分兼續保不敗身。另一意甲勁旅國際米蘭則主場藉對手烏龍球以1：0小勝RB萊比錫，5戰得13分同樣未嘗一敗。

羅拔仔歐聯總入球破百

另外，西甲榜首之師巴塞隆拿昨憑射手羅拔利雲度夫斯基「起孖」，歐聯累積百球里程碑（入101球），領銜主場3：0輕取法甲的比斯特，並打破對方今屆歐聯不敗身。另一西甲勁旅馬德里體育會作客6：0大勝捷克的布拉格斯巴達，各賽事六連捷。而上季德甲盟主利華古遜昨亦輕鬆以5：0擊敗奧地利的薩爾斯堡，5戰10分續守前列。

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