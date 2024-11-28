領先3球仍崩盤 曼城低處未算低 各賽事6場不勝 哥帥「搲爆頭」認不夠強大

曼城在哥迪奧拿於2016年接掌帥印後至今共奪18座錦標，包括6次問鼎英超及隊史首奪歐聯冠軍。不過「藍月」近季逐漸踏入換血期，今季更嘗試起用多名新兵擔正，惟未見其利先見其害，球隊在同時遇上傷兵潮下新兵表現不濟，前線常靠艾寧夏蘭特獨力支撐。

夏蘭特梅開二度 遭飛燕諾連追3球逼和

昨仗球隊在歐聯迎戰飛燕諾，先靠夏蘭特於完半場前博得12碼，並於44分鐘親自操刀射入打破悶局。及至下半場50分鐘，曼城由今夏回流的老將中場根度簡遠射「省」中敵軍改變方向入網拉開比數。3分鐘後，夏蘭特藉反擊接應右路傳中插水式剷入，個人梅開二度，助藍月領先至3球。不過領先大半場的曼城於比賽末段「崩盤」，75分鐘先有後衛加華度爾回傳失誤，被飛燕諾翼鋒夏積穆沙截去皮球單刀射入。及至82分鐘，客軍再由前鋒辛迪亞高基文迪斯門前「執雞」再下一城，並於89分鐘由後衛漢斯高藉反擊頭槌頂入空門，最終曼城被逼和3：3完場，各項賽事連續6場不勝，並於歐聯積分榜以5戰2勝2和1負得8分，僅列第15位。

完場前被拍到已「搲爆頭」的曼城主帥哥迪奧拿，賽後受訪時被發現頭上有多處明顯抓痕，鼻樑亦在流血，他沮喪地表示：「我們現在真的很需要贏波，在各層面上都極需要一場勝利。當刻是非常艱難的，且不幸的是今天的比賽整體發揮已很好，但卻因一些失誤最終被懲罰了。這表示我們還不夠強大，必須避免這些錯誤。」而被問及近6仗失掉17球之多的原因，他坦言無法解釋，僅稱「我們現在就是無法贏得比賽，但總能找到方法」。

阿仙奴重創無帥士砵亭

同日另一英超勁旅阿仙奴於日前聯賽復勇輕取諾定咸森林後，昨於歐聯征戰由助教泰斯亞拿暫代領軍的葡超班霸士砵亭延續強勢，上半場靠鋒將加比爾馬天尼利及夏維斯分別於7及22分鐘建功，加上後衛加比爾馬加希斯補時1分鐘的頭槌，半場領先3球。雖然主隊在47分鐘藉角球「破蛋」，但「兵工廠」隨後續控制形勢，先後於65及82分鐘由布卡約沙卡與李安度杜沙特各入1球，終以5：1大勝而回，打破對方今屆歐聯不敗身後，雙方賽後同樣5戰得10分。