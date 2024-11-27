通用汽車2026年戰F1 命名佳特力車隊 11隊角逐10年來首次

繼早前著名德國車廠奧迪（Audi）「借殼」收購原有的沙巴（Sauber）車隊牌照，在2026年首次登陸F1後，美國傳統品牌通用汽車昨亦宣布正式在2026年加入F1戰場，並以全新車隊姿態出戰，意味這將是F1自從2016年賽季後，相隔10年再次有11隊角逐（見表）。

總裁魯斯：全力打造具競爭力車隊

賽會在聲明中又透露，車隊將會使用GM旗下品牌佳特力為車隊名稱，並預計最快2028年起使用自家研發的專用引擎，此前則會先借用其他引擎製造商出戰，並與安德烈提環球（Andretti Global）項目合作，以該隊的英國銀石廠房為基地。GM總裁魯斯（Mark Reuss）表示：「很高興GM可以加入這個世界最出色的賽車聯盟，我們將會全力打造成一支具競爭力車隊，並希望透過在戰車上的研發，推動車廠的技術發展。」

值得一提的是，安德烈提環球的美國籍班主米高安德烈提（Michael Andretti）曾是1990年代的F1車手，本年初他曾以自家車隊名義提交加入F1申請，最終被賽會以未能為F1提供足夠價值為由拒絕。

此外，F1將於2026年迎來全新技術規則，其中最受關注的改動為取消減少空氣阻力系統（DRS），改用主動式空氣動力學套件的可移動式前及尾翼，在彎道可使用高下壓力的Z模式來提升轉彎速度；在直路則可切換為低阻力的X模式以提升速度，而此套件將可由起步便使用，且不再如過往DRS般須在落後前車1秒之內使用，更有利於超車。