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2024年11月27日星期三
利物浦當銳迎皇馬 沙拿續約未解 麥巴比回勇成心腹大患
維拉勢頹遇兵荒祖雲 艾馬利：正改善防守
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居里達3800球三分里程 勇士仍負籃網
韋斯咸贏波斷紐卡素連勝 熱刺門將維卡里奧術後長休
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【明報專訊】（請看附圖）
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