港九D1次日誕5紀錄 男女拔萃團體佔先 飛人梁靖恆放眼港績

男拔萃的「飛人」梁靖恆昨在男甲200米跑出20.88秒，打破同校師兄吳君浩上屆做出的21.27秒學界紀錄，但因超風速關係而未能被列為新香港紀錄。梁靖恆賽後認為天氣好對比賽成績有正面影響，並表明最大希望是在決賽成功挑戰港績，「能畫上一個完美句號」。而女拔萃的徐穎恩雖早上在女甲800米僅跑出2分18.71秒，未能刷新學界紀錄下晉級，但她在下午出戰另一主項400米時跑出55.87秒，刷新自己上屆所保持的55.94秒舊學界紀錄。徐穎恩表示，800米衝紀錄失敗後心態更輕鬆反而跑得更好，「其他師妹創紀錄亦感到興奮，這激勵自己想嘗試突破」。

許楚唯女丙鐵餅刷新22年紀錄

同樣是200米，港大同學會書院的鄭芷殷在女子乙組跑出24.81秒，改寫上屆學界紀錄的24.88秒；同校的吳詠蕎則在女子丙組跑出25.72秒，打破舊紀錄25.74秒。另東華三院黃笏南中學的馮貝惠則在女丙400米跑出平學界紀錄的58.64秒。至於女拔萃的許楚唯在女丙鐵餅最後一擲擲出31.72米，打破由前港隊泳手、協恩中學的陳宇寧塵封22年的29.90米舊紀錄。中一生的許楚唯賽後坦言過去個人最佳成績僅是28米多，這次需要感謝教練陪伴才讓自己得到好成績。