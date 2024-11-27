利物浦當銳迎皇馬 沙拿續約未解 麥巴比回勇成心腹大患

今夏以自由身由巴黎聖日耳門加盟皇家馬德里後，以中鋒姿態攻堅的麥巴比不時與隊友踢得貌合神離。近期他避戰上輪法國隊國際賽期後的種種場外風波，更令該名25歲鋒將備受壓力。及至上輪西甲聯賽作客3：0大勝雷加利斯一役，皇馬主帥安察洛堤安排麥巴比出任其「老本行」左翼鋒，雲尼斯奧斯則移至中路位置，麥巴比終於打破4場入球荒，且錄得61次觸球、兩次成功過人及5次射門，進攻表現明顯較之前活躍得多。

雲尼缺陣 暫解麥巴比撞位問題

難得在歐聯大戰利物浦前一掃頹風，麥巴比在賽後訪問中就揚言，自己正在慢慢重拾殺手本色，「我認為自己踢了一場不錯的比賽。事實上，我並不介意出任前場哪個位置。無論是右路、左路、中間，或是雙前鋒齊齊攻堅，最重要的是我可以幫助球隊取得入球並獲勝。」雖然麥巴比的前線拍檔雲尼斯奧斯因二頭肌傷患或要養傷數星期，但同時也令麥、雲二人撞位要相互遷就的問題得以「解決」，甚至有望「解放」同樣踢得縛手縛腳的進攻中場祖迪比寧咸，令其有更多後上進攻空間。

相比今季戰績起伏不定的皇馬，歐聯唯一4戰全勝之師利物浦則獲《馬卡報》等西班牙媒體讚譽為「目前全歐洲狀態最好的球隊，正在統治英超及歐聯」。不過紅軍主帥史諾迎戰皇馬賽前，不諱言球隊要長期保持佳態絕不容易，「每星期的英超賽事，都要求每個球員交出最佳表現，然後他們周中又要出戰歐洲賽，這對所有人而言，都是艱鉅至極的任務」。

加歷查斥沙拿自私：放大個人利益

另一方面，今季紅軍得以在史諾接手領軍下強勢領放，今季上陣18場交出12個入球及10次助攻佳績的埃及翼鋒穆罕默德沙拿無疑是頭號功臣。惟他上仗助紅軍擊敗修咸頓後，公開炮轟球會「至今仍未與他洽談續約事宜」，其考慮離隊宣言或成為球隊隱憂。紅軍名宿加歷查就直斥沙拿在大戰皇馬前夕刻意向會方施壓，是「將個人利益放在球會之上的自私行為」。