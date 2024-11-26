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體育

李思穎認清目標向前衝 巴奧挫折後振作 放眼亞運拒志在參與

【明報專訊】常言道，金牛座是十二星座中最擇善固執的星座，只要認準目標就會拚命向前衝。就如香港單車隊主將李思穎（Ceci）一樣，在今年盛夏於巴黎奧運短短一周內經歷了天堂與地獄的心情，隨後讓23歲的她認清目標——奧運不只是運動生涯清單上的其中一項，「我不想志在參與，而是真的想做出一些成績」。

文、圖：許嘉明

在巴黎奧運中，港隊單車手李思穎雙線出擊，首度征奧的她先在公路賽以4小時10分47秒踩畢158公里賽事，在92名車手中排64位，成為歷來首名踩完奧運公路賽全程的港隊女將。不過，她隨後轉戰場地全能賽名列第20，無緣達成賽前殺入頭10的目標。她在賽後哭成淚人，除了嚇倒現場體記，也令其越洋觀看直播的父母憂心不已。那一刻的淚水，對她來說是最直接的情緒宣泄——除了對自己表現失望，也覺得浪費教練和隊友的付出和前輩李慧詩（Sarah）的教導，「長大之後，家人也不曾見過我這樣哭，但完場那刻完全控制不到情緒，因為跟自己理想成績差很遠，覺得很失望。這幾年其實都專注準備全能賽，但是最後的結果是這樣，其實那一刻真的很不開心」。

被冠「小女車神」後添壓力

外界喜歡「造神式」吹捧體育明星，當李思穎於青年組嶄露頭角時，大家便為她冠上「李慧詩接班人」、「小女車神」等稱號。這名23歲小妮子坦承起初覺得並無特別，但隨後或多或少受到影響，「以前會覺得沒什麼，但慢慢好像覺得真的會有一點壓力，會擔心自己做不到、滿足不到別人的期望。我只能更努力訓練去提升能力，希望可以做到一點成績」。

單車港隊向來成績驕人，已退役的星將如黃金寶和郭灝霆就先後贏過場地單車世界冠軍，兩屆奧運銅牌得主李慧詩更在單車生涯3奪「彩虹戰衣」。如何將這份榮耀傳承下去，變成李思穎最大的壓力來源，「看到以往的單車隊成績一直這麼好，現在我們好像有些接不上軌，會覺得是不是我們出了一些問題？然後就會更加想要一個成績，去證明我們新一輩其實也不差」。

李慧詩贈言：須為冠軍奮戰

港隊法國籍總教練達海飛多次提到李思穎會想得太多，後者也直言學懂放下壓力是一大課題。她透露在今年亞洲賽之前，李慧詩曾問及自己的目標，視日本好手梶源悠未（Yumi）為偶像的港將，只保守回應希望拿下第2，「當時覺得Yumi是東京奧運銀牌得主，輸給她也是正常。但Sarah問我為什麼不是以冠軍為目標，如果一直覺得別人犀利，我永遠都會輸。後來再想，我覺得別人做到，自己都可以做到，切勿把自己定型，覺得永遠不會進步、贏不到冠軍」。

從赤道環繞地球一周大概距離為40,075公里，李思穎多年來的訓練和比賽里數，也大概足夠環遊世界數遍。在動輒3小時的訓練中，李思穎只是輕輕說句「習慣了」帶過一切艱辛，若說以前喜愛踩單車的速度感，現在她更渴望踩着踏板，達成一個又一個的目標，衝上更大的舞台發光發亮，「我不想志在參與，純粹拿一個資格，而是真的想在奧運做出一些成績」。2028年的洛杉磯奧運或者有點遙遠，李思穎還是放眼當下，「希望在2026年名古屋亞運的時候，我不再以第2為目標」。

成功向來無捷徑，甚至要經歷自我懷疑、迷失方向、灰心喪氣等難關，但擦乾眼淚、捱過低潮過後，或會看到另一番風景，正如她某日傳來的信息所言，「其實我幾鍾意踩單車，踩踩吓覺得好開心，笑住踩啲時間好快過」。

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