明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：張瑋桓王康怡澳洲奪冠

【明報專訊】港隊組合張瑋桓／王康怡前日於澳洲昆士蘭卡隆德拉站ITF W50的女雙決賽，全場救回7個破發分及破發5次下，以直落兩盤6：3、6：2輕取頭號種子的英國籍拜恩絲／印度籍拉爾娜，贏得兩人合作以來第13個雙打冠軍。

吳安儀女子賽16強止步

港隊「四眼Cue后」吳安儀雖以種子身分直接晉級在英國寇斯頓上演的女子桌球大師賽16強，但她前日戰至4強時以局數2：4不敵「世一」泰籍球手勒查露，無緣爭冠。勒查露其後在決賽以局數3：4負英籍名將伊雲絲，後者亦打破自上年9月全英賽以來逾1年的錦標荒。

男重港隊世盃溫站無緣8強

港隊昨晨重劍世界盃溫哥華站派出何瑋桁、劉昊峯、徐家煥及袁諾文出戰男子組團體賽，縱首圈以45：41擊敗加拿大隊，但16強以31：45負最終摘銅的哈薩克隊。女子組方面，港隊因部分成員留港出戰香港公開劍擊錦標賽下沒派代表參賽，韓國隊則在決賽以45：34挫烏克蘭隊奪冠。

港籃亞盃外負菲國四連敗

中國香港隊前晚在國際籃協（FIBA）2025年男子籃球亞洲盃外圍賽，雖改為效力甲一南華的葉耀邦擔任正選，初段亦與主場的菲律賓隊鬥得緊湊，但港隊僅在第3節攻入8分下終作客以54：93告負，吞四連敗續於B組敬陪末席，亦令菲律賓隊率先奪得該組的其中一個晉級資格。

男拔萃D1贏極刑戰摘季

衛冕失敗兼殘陣出戰的拔萃男書院，昨在石硤尾公園上演的港九區第1組（D1）學界足球賽男子甲組（A Grade）季軍戰，雖激戰全場70分鐘後與升班馬法國國際學校互交白卷，但男拔萃憑在互射12碼4輪全中鵠，終贏4：2獲季軍。

上 / 下一篇新聞