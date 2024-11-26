體壇快訊：張瑋桓王康怡澳洲奪冠

吳安儀女子賽16強止步

港隊「四眼Cue后」吳安儀雖以種子身分直接晉級在英國寇斯頓上演的女子桌球大師賽16強，但她前日戰至4強時以局數2：4不敵「世一」泰籍球手勒查露，無緣爭冠。勒查露其後在決賽以局數3：4負英籍名將伊雲絲，後者亦打破自上年9月全英賽以來逾1年的錦標荒。

男重港隊世盃溫站無緣8強

港隊昨晨重劍世界盃溫哥華站派出何瑋桁、劉昊峯、徐家煥及袁諾文出戰男子組團體賽，縱首圈以45：41擊敗加拿大隊，但16強以31：45負最終摘銅的哈薩克隊。女子組方面，港隊因部分成員留港出戰香港公開劍擊錦標賽下沒派代表參賽，韓國隊則在決賽以45：34挫烏克蘭隊奪冠。

港籃亞盃外負菲國四連敗

中國香港隊前晚在國際籃協（FIBA）2025年男子籃球亞洲盃外圍賽，雖改為效力甲一南華的葉耀邦擔任正選，初段亦與主場的菲律賓隊鬥得緊湊，但港隊僅在第3節攻入8分下終作客以54：93告負，吞四連敗續於B組敬陪末席，亦令菲律賓隊率先奪得該組的其中一個晉級資格。

男拔萃D1贏極刑戰摘季

衛冕失敗兼殘陣出戰的拔萃男書院，昨在石硤尾公園上演的港九區第1組（D1）學界足球賽男子甲組（A Grade）季軍戰，雖激戰全場70分鐘後與升班馬法國國際學校互交白卷，但男拔萃憑在互射12碼4輪全中鵠，終贏4：2獲季軍。