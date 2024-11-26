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體育

艾摩廉領魔首擊打和葉士域治 拉舒福特閃電開紀錄無果 理解球迷失望稱反彈需時

【明報專訊】曼聯昨有新帥魯賓艾摩廉「地標」領軍，儘管在英超作客護級球隊葉士域治開賽不久已由拉舒福特開紀錄，卻最終只能打和1：1完場。吃下悶棍的艾摩廉賽後理解球迷失望之情，並強調需更多時間才可撥亂反正。

奧拿拿神救未招敗 12輪後列12位

曼聯開賽僅81秒，便由右翼衛阿密特迪亞路右路傳中予前鋒拉舒福特快腳建功。紅魔及後無以為繼，若非門將奧拿拿兩度救出對手前鋒利安戴納近門施射，準已被迅速扳平，但最終仍無法阻止葉士域治中場奧馬利赫捷臣於43分鐘禁區外轟入「世界波」追和。兩軍換邊後再無進帳，最終各一言和。曼聯賽後12戰得16分名列第12，葉士域治則以9分排尾三。

艾摩廉「掌魔」首戰失分又失威，賽後英傳媒更指曼聯昨仗全隊跑動距離只得102公里，預期入球值僅為0.9球，兩項數據分別為紅魔今季聯賽倒數第2和第3。艾摩廉承認球隊表現未如理想，「若非奧拿拿，我們甚至已落敗」。他同時也稱球員至今只曾參與兩課操練，「仍需更多時間去理解，以實踐我們的戰術，然後才可達到我的要求」。

領軍不足半年 谷巴被李城辭退

另外，繼曼聯前任主帥坦夏格後，今夏與李斯特城簽約3年的谷巴，前晚成為今季英超第2名被球會辭退的領隊。谷巴今季領軍「狐狸」12場英超2勝4和6負得10分排尾五，加上有傳他與部分主將不咬弦，結果執教未夠半年便遭革職。

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