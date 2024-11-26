曼城哀兵迎飛燕諾 阿仙奴征大勇士砵亭恐陷兵凶戰危

曼城日前在英超主場慘吞熱刺4蛋，連同之前聯賽對般尼茅夫、白禮頓、英格蘭聯賽盃對熱刺及歐聯對士砵亭4場作客比賽，取得18年來首次五連敗，也是日前才續約兩年的哥迪奧拿執教生涯的首次。哥帥將糟糕成績歸咎於多名主將受傷，並說：「多次失去重要球員是我們難以預計的，但它確實發生了，必須找出方法處理。這是我的責任。所有球員無傷無病是異數，球隊此際仍未準備就緒，而且必須接受，不能互相指摘，只能團結起來。」

迪布尼料擔正 飛燕諾至少缺8將

曼城現於歐聯4戰得7分，目前傷兵有已提早收咧的中場洛迪卡斯簡迪、日前的新「十字軍」中場高華錫、奧斯卡波比、中堅魯賓戴亞斯及翼鋒謝利美杜古等，至於開季以來傷患纏身的翼鋒基亞利殊及中場奇雲迪布尼上仗均後備上陣，其中後者更交出一些獨到傳送，如無意外明晨之戰有望擔正。至於暫得6分的飛燕諾其傷兵問題比曼城更嚴重，據報至少有8將掛彩，包括在荷甲入4球的射手昆頓添巴及日本國腳鋒將上田綺世，而中場主將基斯拿積則因上輪歐聯主場負薩爾斯堡時領紅而需要停賽。

賴斯勢復出鎮阿仙奴中場

與曼城同分的阿仙奴作客士砵亭時，勢有日前英超大勝諾定咸森林被收起的迪格蘭賴斯復出坐鎮中場，惟主隊雖有前帥魯賓艾摩廉轉投曼聯，但接任的祖奧彭利拿日前在葡超首領兵即以6蛋慨贈客軍FC阿馬蘭迪，助球隊在聯賽11戰全勝續遙領榜首，而曾在2018／19年球季擔任該隊看守教練的堤亞高費南迪斯指出：「與艾摩廉領軍相比，球隊現在一切沒變。由於國際賽關係，祖奧彭利拿與球員相處的時間不多。現在最好以不變應萬變。」士砵亭暫10分排次席，與隨後的摩納哥、比斯特及國際米蘭同分，並落後榜首利物浦兩分。