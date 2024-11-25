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體育

朱嘉望港劍賽女重奪亞 樂見應用新技術打法更進取

【明報專訊】香港公開劍擊錦標賽昨在亞洲國際博覽館上演次日賽事。多名港隊女子重劍隊成員選擇棄戰出征世界盃溫哥華站留港參賽，其中朱嘉望過關斬將殺入決賽，終不敵中華台北隊17歲小將洪莉翔。儘管屈居亞軍，急需力爭本地排名積分的她無悔留港，並樂見應用到在休季期學習的技術。

朱嘉望昨淘汰賽先過兩關後，8強以15：10氣走港隊隊友陳渭泠。她在4強同以15：10擊退16強曾挫連翊希的張淅蕾，決賽碰上月曾在世界中學生運動會奪金的17歲中華台北劍手洪莉翔。朱嘉望該仗首節落後2：3後，一度因大腿抽筋需額外時間治理；惟其後與對手持續拉鋸，終以13：15憾負屈居亞軍。

朱嘉望賽後受訪稱經歷長達5個月休季，雖期間在家中學習新技術，但兩周前出戰世盃阿聯酋站時被教練Tavi斥未能應用，此戰總算學有所成，「打法進取了，手上交鋒比以前主動很多，希望下站世盃可繼續應用到」。對於隊友佘繕妡昨在溫哥華世界盃首奪銅牌，朱嘉望喜見默默耕耘的對方得到回報，並稱在巴黎奧運金牌「劍后」江旻憓退役後，女重隊各人必須自強爭取團體賽佳績，「不能再渴望有一人特別突出、帶領全隊，現在各人實力較均等，每人幫補一點」。

薛雅齊女佩刺走朱詠翹奪冠

女子佩劍方面，兩周前在世盃阿爾及利亞站打入16強的朱詠翹，4強先「決一劍」15：14險勝「薛氏姊妹」的妹妹薛雅致，惟決賽以7：15不敵姊姊薛雅齊飲恨。朱詠翹稱在世盃取得好開局後，新賽季希望保持穩定發揮，「希望讓外界知道我是一名能穩入正賽的劍手，進入32強、16強則是額外獎勵」。至於來自中華台北的陳致傑在男子花劍決賽以15：7挫原子舜封王。

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