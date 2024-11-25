何瑋桁佘繕妡重劍世盃摘銅寫歷史 溫哥華站報捷 創隊史單站男女齊上頒獎台

何瑋桁奪男重港隊世盃首牌

何瑋桁憑世界排名第18位直接晉身正賽。這名應屆亞洲賽冠軍在64強先以15：8擊敗烏克蘭隊的史坦基域治，32強同以15：8挫哈薩克隊的柏洛夫，繼兩周前瑞士站後再躋身16強。他緊接一仗與摩洛哥隊劍手艾哥特戰至「決一劍」以15：14制勝；8強再以15：10力克日本隊的淺海聖哉。儘管他4強力戰下以13：15不敵最終奪亞的西班牙代表加華達，仍取得男重港隊歷來首面世界盃獎牌。至於兩名從資格賽晉級的港隊小將黃至晧及袁諾文，同於64強止步。

在陳渭泠、連翊希及朱嘉望等港將選擇留港出戰香港公開劍擊錦標賽下，正於美國就讀聖母大學的佘繕妡成為溫哥華站唯一港隊女將。世界排名第40的她於小組賽6戰全勝直入正賽，64強以15：7淘汰波蘭隊的薩基妮克後，32強以15：9力克排名高21位的韓國劍手李慧仁。她在16強以8：7險勝羅馬尼亞隊的柏列迪絲古，8強再接再厲以10：9挫頭號種子的意籍「世三」莉絲，雖在4強以8：15不敵最終冠軍、世界第5的韓國隊名將宋世羅，仍贏得個人首枚世界盃獎牌。

男花港隊突尼斯站16強負韓國

此外，花劍港隊昨出戰世界盃突尼斯站團體賽，男花隊在張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及梁千雨坐鎮下，首圈因委內瑞拉隊棄權不戰而勝，惟16強以36：45不敵韓國隊止步。至於由鄭曉為、黃純一及黃諾頤組成的女花港隊直入16強下，以26：45大敗予加拿大隊無緣8強。