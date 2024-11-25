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體育

體壇快訊：傑志大勝九龍城升第4

【明報專訊】港超昨演兩場第9周賽事，傑志在深水埗運動場藉韋頓、利亞倫、潘沛軒、明加索夫及祖連奴上半場各建一功，以5：0大破九龍城後升上第4。同日標準流浪作客均業北區克服一度落後3球劣勢下逼和主隊3：3，令後者仍未打開今季港超勝門續排榜尾。

王楚欽橫掃張本智和登頂

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）昨在日本福岡煞科，國家隊「世一」王楚欽在男單決賽鬥日本隊好手張本智和，首局一度領先10：0下先贏11：2，及後他再連贏3局，以直落4局取勝稱霸，連續3年登頂，王楚欽在賽後表示「2024是不平凡的一年，當中有好也有壞」，同時盼明年「可以變得更好」。女單方面，2號種子的國手王曼昱激戰下以4：3險勝隊友陳幸同封后。

佐高域聘梅利任教練備戰澳網

37歲塞爾維亞籍網球前「世一」佐高域昨在社交網宣布，聘請在巴黎奧運後掛拍的同齡英籍名將梅利為教練，並將在明年1月舉行的澳洲網球公開賽合作。佐高域表示兩人「曾在網壇有過激烈對決」，同時稱梅利「就像沒有退役」。

安杜臣安洗瑩中羽賽稱王封后

中國羽毛球大師賽昨在深圳煞科，頭號種子的韓國籍「世一」安洗瑩在女單決賽以直落兩局擊敗國家隊的高昉潔奪魁。男單方面，丹麥隊的安杜臣同直落兩局挫印尼籍星將祖拿坦基士堤奪標。

祖雲悶和米蘭意甲續不敗

意甲昨演傳統大戰，AC米蘭在主場與祖雲達斯賽和0：0後續以6分落後對手，祖雲13輪後仍保聯賽不敗；至於阿特蘭大則藉鋒將列迪古建功下以3：1作客挫帕爾馬，各賽事近10戰9勝1和穩居前列。至於有新帥韋拉上任的熱拿亞在前鋒巴洛迪利續尾段後備登場下，於護級戰中主場被卡利亞里逼和2：2。

華倫西亞洪災後復戰贏波

華倫西亞昨上演所屬的巴倫西亞區受災後首戰，在西甲以4：2贏貝迪斯，兩軍賽前均為月初洪災亡者默哀。另外，榜首的巴塞隆拿在曾領先主隊切爾達兩球下，在下半場82分鐘先有中場馬克卡沙度被逐，並在84及86分鐘失守終賽和2：2，近兩輪失5分。

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